美股個別發展　標指再破頂

「聖誕老人升市效應」周一首日應驗，美股周二個別發展，標指早段升至4,800點的歷史新高；道指升幅擴大至200點，高見36,503點；納指跌38點，至15,832點。Omicron變種病毒仍在全球肆虐，受避險情緒帶動，現貨金周二曾升0.43%至每安士1,820.16美元。

港股外圍方面，恒指夜期報23,316點，跌45點，高水35點。

Leuthold Group投資總監拉姆齊稱，上周標指曾創52周新高，惟同時有334間企業交易創52周低位，這種情況只出現過3次，都發生在1999年12月。換言之，現時美股的情況與在2000年科網股爆破前夕的歷史極為相似。再者，這並不是單一現象，目前紐約交易所掛牌的上市公司當中，6周移動平均線創新低企業數量多過新高，上次出現此現象在2015年7月，當時標指亦創下一年新高，惟接下來6個月則出現回調，期內跌幅近14%。

拉姆齊續指，目前美國經濟逐漸降溫，聯儲局卻同步「收水」，恐不利大市表現。惟他亦強調，這不代表市場將立即出現回調，只是響起警號。

無獨有偶，有「科技女股神」之稱的Cathie Wood近日亦大肆減倉，她旗下基金公司ARK Investment周一大規模拋售其持倉，甚至旗下全線基金都「只沽不買」，罕見地沒有像平時般選擇轉倉。專注投資互聯網公司的的ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)減持了40隻股票，當中不乏Facebook、Tesla、迪士尼等大型公司。此舉亦令人憂慮，她是否看到一些被市場忽視的危機信號。

個股方面，區塊鏈概念股受壓，Marathon Digital周二跌8.91%；虛擬貨幣交易所Coinbase曾跌5.18%；挖礦公司Bit Digital則跌6.06%。市場營銷公司R.R. Donnelley發現其技術系統遭入侵，並正進行調查，目前暫未發現任何客戶資料被洩露，該企股價曾跌0.93%。

房地產公司Howard Hughes宣布，同意以逾10億美元，出售芝加哥美國銀行大廈的權益予私募股權公司Oak Hill Advisors。