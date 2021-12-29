東方日報B1：能源食品漲價　滯脹危機激化

以美國聯儲局為首的主要央行早前不斷「放水」，導致通脹壓力升溫，最終自食其果！隨着凜冬將至，美國天然氣期貨價格周一(27日)曾飆近9%，反彈至3周高位，似為冬季能源價格升勢揭開序幕。同時，有食品業巨頭更表示，明年部分食品價格漲幅將會達到20%，足見「通脹猛於虎」。然而，作為「經濟晴雨表」的鐵礦石期貨於周二(28日)曾大跌3%，報每噸118.35美元，延續周一收挫4.3%的頹勢，在今年最後一周陷困，反映市場看淡鋼鐵需求，即環球經濟料放緩，構成荷包縮水的「滯脹」風暴已是不爭事實。

已有逾百年歷史的美國食品零售商和批發商SpartanNash行政總裁Tony Sarsam警告︰「沒有甚麼可以免受價格上漲的影響」，並指農產品、乳製品和包裝食品(如麵包和果汁)明年將變得更加昂貴。研究公司IRI統計預測，明年上半年美國食品平均價格將上漲5%，而上漲幅度因不同的零售商及地區而異。

知名食品公司、朱古力品牌吉百利的母公司億滋國際(Mondelez International)宣布，由明年1月起，公司在美國販售的餅乾、糖果等零食售價將提高6至7%。另外，金寶湯公司、通用磨坊早前亦已表示，將在明年1月開始加價。

作為「股神」巴菲特愛股之一的卡夫亨氏(Kraft Heinz)同樣已通知零售商，產品未來一段時間將平均加價約5%，當中某些產品的加幅更達到兩成。卡夫亨氏補充，公司已承擔了部分加價壓力，沒有將所有成本漲幅都轉嫁予客戶，例如Grey Poupon芥末醬的生產成本上漲了22%，但售予客戶的價格只是貴了6至13%。

民眾面對的不只是食品加價，能源價格亦是通脹推手之一。美國1月天然氣期貨價格周一飆升8.81%，收報每百萬英熱單位4.06美元，為12月3日以來最高，周二亦曾升2.31%，其後倒跌。數據公司Refinitiv預計，隨着天氣變冷，美國日均天然氣需求將從本周的每日1,100億立方英尺，躍升至下周的1,267億立方英尺。

近幾個月來，全球天然氣價格創下歷史新高，因世界各地都爭先恐後地採購液化天然氣(LNG)。此前更有報道指，一些原本打算運往亞洲的LNG運輸船，在歐洲公用事業公司的高價誘惑下，中途改道前往歐洲。

美國11月通脹創下近40年新高，史丹福大學經濟學家John Cochrane直言，寬鬆的貨幣及財政政策是推升通脹的元兇。相對於過往的經濟危機，此次為應對疫情而推出的刺激措施規模更大；而政府增發貨幣、直接向家庭及個人「派錢」，令流動性氾濫。他更引述已故經濟學家泰斗佛利民所言︰「如果你希望出現通脹，可以開着直升機撒錢」，意為增加貨幣供應會直接導致物價上漲。

物價上升的禍害不僅限於美國，多年來通脹一直低迷的日本亦開始警覺。日本財務大臣鈴木俊一表示，會努力避免因物價上揚而導致日本經濟向下。他又透露，在撇除手機通訊費用下調的影響後，11月的消費者物價指數(CPI)實際上已達到2%的目標；並補充指，若通脹預期揚升，利率也將隨之上漲，故會持續關注債券等市場動向。

上述是「通脹」升溫的最佳指標，值得留意是「經濟降溫」指標一同響警，主要供應煉鋼、反映樓市市道的鐵礦石價格周二再跌，自6月底以來已累挫逾40%，主因中國鋼鐵製造商的粗鋼產量減少，如本月中旬的產量較上旬少2.3%。越南政府周二也表明，明年除了要控制通脹外，也要警惕經濟放緩所引發的銀行壞帳增加。雖然該國堅稱今年經濟增長可達6.5%，惟市場已認定僅得3%，因該國新冠肺炎單日確診數量已成亞太區之首。