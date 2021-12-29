美股不尋常？交易員開始大規模買入看跌期權

面對Omicron變種病毒傳播、聯儲局收緊貨幣政策，以及美國白宮1.75萬億美元支出法案可能觸礁的前景因素，股市波動加劇，愈來愈多散戶和機構交易者開始買入看跌期權，為可能的下跌做準備。

外媒報道，高盛策略師Vishal Vivek指出，單一股票看跌期權交易量在12月3日達到創紀錄的3,530億美元，創歷史新高。11月的日均交易量則達到2,330億美元，Vivek補充說，雖然單一股票看升期權有所下降，但12月的日均看跌交易量仍為2,170億美元。

值得留意，即使美股標指今年累計上漲達27%以上，但升幅並不平均。約500隻標指成分股之中，有200多隻已經自高位下跌逾一成，當中近90隻高位跌幅更超過兩成。對於一些交易者來說，這是一個信號，即「一切都在反彈」並不像許多基準指數所表現的那樣持久。

Tastyworks聯合創始人Tom Sosnoff說，當通脹、創紀錄的高資產價格和不斷上升的利率重疊時，人們總想獲得一些額外的保護，認為這是一場非常完美的風暴。他續稱，每當股市創下歷史新高，人們就會想股市遲早會下跌。