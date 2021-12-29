道指連升5日　比特幣挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報96.15；港匯見7.7977；離岸人民幣(CNH)報6.3704；美元兌日圓處114.74；歐元企1.1314，英鎊報1.3431。金價處1,807.05美元。布油報78.84美元，紐油處76.11美元。比特幣跌5.8%，報4.77萬美元。道指期貨靠穩。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水40點。

●道指收報36,398點，升95點或0.26%，呈5連升；標指收報4,786點，跌4點或0.1%；納指收報15,781點，跌89點或0.56%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,175點，跌105點或0.45%。

●即月恒生指數夜期收報23,300點，跌61點，高水19點，成交12,283張。

●外媒引述消息稱，美國總統拜登正考慮任命財政部副部長Sarah Bloom Raskin為聯儲局負責金融監管的副主席。

●紐約2月期金收報每安士1,810.9美元，升0.1%。

●外媒報道，面對社交媒體Facebook母企、「元宇宙公司」Meta Platform等大型科技企業試圖高薪挖角，蘋果公司(Apple Inc.)罕有地向員工支付高達18萬美元獎金，以挽留人才。

●紐約2月期油收報每桶75.98美元，升41美仙或0.54%；布蘭特2月期油收報每桶78.94美元，升34美仙或0.43%。

●美國聯邦住房金融局(FHFA)公布，美國10月樓價按月上升1.1%，按年上升17.4%。經修訂後，9月樓價按月升幅維持於0.9%。

●德國DAX指數收報15,963點，升128點或0.81%；法國CAC指數收報7,181點，升40點或0.57%。

●京東集團公布，董事會已批准修改於2020年3月採納的現有股份回購計劃。據此，回購授權由20億美元增至30億美元，並延長至2024年3月17日。

●3隻新股周四(30日)上市，商湯以每股3.85港元下限定價，1手中籤率60%，認購2手穩獲1手；聖諾醫藥以每股65.9元下限定價，1手中籤率21.77%，認購5手穩獲1手；泉峰控股以每股43.6元上限定價，1手中籤率70%，認購2手穩獲1手。