石醴泉：A股來年勢跑贏新興市

每年的年底估計一下明年環球和內地的經濟及金融市場情況，作為思考資產配置和風險管理的一個起點，是基金管理人普遍遵循的一個習慣。

自從美國聯儲局前主席伏爾克在上世紀80年代用超高利率政策收服通脹後，通脹便一直在低位徘徊；大部分投資者也認為在人口老化的影響下，未來通脹易跌難升，故一旦通脹反市場預期而行，對市場打擊可以很大，這也是為何大家今年一直密切關注通脹走勢。

今次通脹升溫由供需兩方面同時帶動。供應方面受新冠肺炎疫情影響，貨櫃車司機、碼頭等人手短缺，令貨櫃大擠塞，因而削弱運送能力；至於需求方面，則受惠於西方政府派錢和大眾留家時間增加，消費者把外出消費減少省下來的錢用來購物，這直接導致貨物需求大增。另一方面，採購經理擔心貨物短缺，也有重複下單的情況，種種因素導致需求量遠超過正常水平。

當環球疫苗接種率繼續上升，疫症慢慢退卻，供應鏈應會恢復正常，通脹率也應會在明年中後期見頂，但見頂卻不一定能回落到2%的目標水平，主因是市民存款在過去一年大幅增加，令目前的消費力度或能維持一段頗長時間。目前來看，能對以上推測構成最大挑戰的風險因素為Omicron變種病毒。

聯儲局主席鮑威爾在最近一次國會聽證會上表達了對通脹的擔憂，美國的「收水」步伐或會加快。在西方國家中，美國目前屬於經濟復甦最快的一個，所以也最有底氣去收緊貨幣政策，投資者因此不應抹殺明年除了「收水」外，還有一至兩次加息的可能性。

內地經濟過去一年受到地產市場調控、反壟斷法改革和缺電等影響，經濟增速有下行壓力。從社會融資規模按年增長率下跌趨勢中可以看到，內地在過去一年貨幣政策屬於偏緊。

在經濟下行壓力下，中國人民銀行本月宣布下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，向市場注資1.2萬億元人民幣，預計來年內地貨幣政策應會是穩中趨鬆。

貨幣政策也會反映在匯率之上，緊縮的貨幣政策下，美元明年有望持續轉強。從資金流的角度來看，歷史顯示強美元會減少美元流出，對新興市場相對不利。

如從國家層面由下而上的角度來看，今年新興市場指數中的台灣股市，繼續受惠於西方國家對耐用消費品的需求增加，指數中的石油出口國也受惠於油價高漲。佔新興市場指數(iShares MSCI Emerging Markets ETF，EEM)12%的印度，也看似已經從壞帳問題中看見曙光。雖然以上股市表現相當不俗。但可惜的是，新興市場指數表現卻被內地和巴西股市的弱勢所抵銷。

今年強勢的市場，如明年疫情繼續改善，消費者或會增加服務消費，減少購買耐用品，這有機會影響台灣和南韓明年的出口表現。石油出口國今年經濟主要受油價從谷底回升帶動，但明年就算有升幅，估計都難以和今年作比較。

綜合上述因素，加上美元升值壓力，導致資金流走，估計明年新興市場表現只會是一般；反而今年表現大幅落後的內地股市，有機會看見曙光。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點)