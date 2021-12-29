陳樂怡：權重科技股偏軟　拖港股後腿

澳門博彩監察協調局早前公布修訂《博彩法》公開諮詢總結報告，意見普遍認為賭牌批給數量應為6個，並禁止任何形式轉批給經營權；同時回應普遍認為賭牌批給期以20年為上限。公眾意見傾向正面，惟報告內政府看法未見太多線索，因此監管方面仍存在不確定性，但整體而言，報告於聖誕假期前公布，市場估計有機會於明年首季遞交至立法會審議，屆時續牌風險以至監管環境有望明朗化。

海爾智家持續推進品牌高端化，不但在內地，甚至在海外市場亦取得領先的市場份額。近期加碼布局小家電領域，料可與主業大家電互補，豐富產品組合。縱使第三季家電行業需求偏弱，原材料成本持續上升，加上海外疫情反覆，但公司第三季經調整純利仍按年增長14.6%，表現穩健。該股未來12個月預測市盈率約15倍，目標價38元，止蝕位29元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)