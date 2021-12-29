恒指曾跌逾200點　力守23000點關　阿里挫2%

港股一度跌逾200點，恒生指數最多跌過207點或0.88%，暫低見23,073點，最新仍跌194點或0.8%，至23,085點；國企指數亦跌89點或1%，報8,105點；恒生科技指數則跌104點或1.8%，報5,464點。主板成交暫逾190億港元。

其中騰訊及阿里巴巴最新跌1.8%至逾2%。

藥明生物跌2%。公司申報，於周二(28日)回購225.2萬股，每股作價87.65至89.6元，涉資近2億元。

【09:21】恒指偏軟 企23200點水平 騰訊及阿里齊跌1%

港股向下走，恒生指數低開26點或0.11%，報23,253點；國企指數低開7點或0.09%，報8,186點；恒生科技指數低開10點或0.18%，報5,559點。主板成交暫逾11.4億港元。

大型科網股普遍下跌，騰訊跌1.5%，報443.6元；阿里巴巴跌1%至112.3元，旗下相互寶將於下月停止運作，2股共拖低大市45點。美團跌0.2%。京東跌0.3%，公司擴大回購計劃至30億美元，另訂綠色貸款融資；而小米則微升0.1%。

重磅股個別發展，中國移動跌0.2%；而友邦保險及港交所同升0.1%，建設銀行升0.3%，而滙豐控股升0.4%。

「三桶油」逆市穩升，中國石油化工升1%，中國海洋石油及中國石油股份升0.5%至0.6%。