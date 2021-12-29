內地發布出口管制白皮書　堅決反對濫用出口管制措施

內媒報道，國務院新聞辦公室首次發布《中國的出口管制》白皮書，以全面介紹中國完善出口管制治理的立場、制度和實踐，闡述內地維護世界和平與發展，維護國家安全和國際安全的主張和行動。出口管制是指對軍民兩用的敏感物項和易製毒化學品、軍品、核以及其他與維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務相關的貨物、技術、服務等物項出口，採取禁止或者限制性措施，是國際上通行的做法。

白皮書指出，任何國家和地區都不應濫用出口管制措施，無理實施歧視性限制措施，在防擴散問題上推行雙重標準，甚至推動出口管制有關多邊機制趨向歧視性和排他性。中國呼籲，在全球化日益深入、新技術不斷湧現的今天，各國既應對出口管制有關風險和威脅實施有效管控，營造有利於經濟社會發展的安全環境，也要積極推動科技發展的普惠共享，不斷增進全人類福祉。

內地主張出口管制應當遵守公正、合理、非歧視原則，不應當損害其他國家和平利用出口管制物項的正當權益，不應當對和平利用科技進步成果促進發展、正常國際科技交流與經貿合作、全球產業鏈供應鏈安全順暢運轉設置障礙。