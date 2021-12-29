【高盛推介】騰訊連跌3日 資金積極部署好倉
2021年12月29日 10:38
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股近日走勢反覆，周二(28日)收跌約2.1%後，周三(29日)早段繼續受壓。早上開市隨即失守450港元水平，最低見440.4元，為過去1周低位。現報441.6元，跌約2%，目前為連續第3日下跌。
騰訊遊戲上周公布，未成年人於12月31日至明年1月3日期間，只能於每天晚上8至9時，進入旗下在中國大陸地區營運的網絡遊戲遊玩。有券商表示看好騰訊在線上遊戲、廣告、雲業務及金融科技業務的發展，維持對其「買入」評級，目標價733元。
觀察個股輪證資金流向，可見周二資金積極趁低部署好倉，認購證錄得約2,740萬元資金流入，為周二最多資金流入的認股證相關資產。牛證於周二亦獲資金轉向流入，有約580萬元，並較集中在435元及415元收回區域的產品。
淡倉方面，周二部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至475元以下收回價的產品。
觀察港股通資金流向，周二錄得約1.2億元資金經滬港通淨買入騰訊。
近日資金傾向部署價外產品，但該等條款的產品對沖值較低，追蹤正股能力較弱，加上行使價距離正股現價遠，受波幅影響高，並不適合現況部署。投資者如看好可留意較貼價兼年期約3個月的低街貨騰訊購(15640)。相對進取的高槓桿選擇也不宜選擇過遠的行使價，可留意屬行使價530元以下、2個月期以上的產品中，槓桿最高的騰訊購(11762)。低面值長期則可留意的騰訊購(23544)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(59285)，遠牛選擇可留意騰訊牛(56365)，與現價有約20及35元收回距離。
騰訊購15640，行使價500元，2022年3月28日到期，實際槓桿9.7倍，貼價、低街貨。
騰訊購11762，行使價525.75元，2022年3月22日到期，實際槓桿10.9倍，行使價540元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購23544，行使價450元，2022年12月20日到期，實際槓桿3.8倍，低面值、長期。
騰訊牛59285，收回價420元，行使價417.2元，換股比率500，槓桿比率17.5倍，高槓桿近牛。
騰訊牛56365，收回價405元，行使價402.2元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽11758，行使價415元，2022年2月23日到期，實際槓桿9.8倍，貼價、高槓桿。
騰訊沽12642，行使價399.8元，2022年3月21日到期，實際槓桿8.2倍，中期、低街貨。
騰訊熊61313，收回價470元，行使價473元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，高槓桿貼熊。
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