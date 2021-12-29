【瑞通推介】恒指考驗兩萬三見支持

瑞通認股證牛熊證銷售部：全球新冠確診數字創疫情爆發以來新高，美股周二(28日)個別發展，道指收報36,398點，升95點或0.3%，連升5個交易日；納指則跌0.6%。

港股周二假期復市後好淡角力，早段升至23,319點高位後回落，一度倒跌124點至23,099點，午後重拾升勢，全日收報23,280點，升56點或0.2%，連升5個交易日，累升535點或2.4%，大市成交997億港元。

恒指技術走勢改善，MACD重現牛差，14日RSI反彈至40.27，兼半個月以來首度站上10天線(23,224點)。然而，恒指近月一浪低於一浪的走勢尚待扭轉，昨日23,300點得而復失，反映高位沽壓仍大，恒指仍有待收復20天線(23,523點)，而連續3日守穩的23000點關不宜再失。

恒指周三(29日)早段回吐近200點，回落至23,000點水平見支持，但10天線再度失守。港股通周三起至下周一(1月3日)暫停。恒指好倉(牛證及認購權證)周二錄淨流出逾1,100萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流入近8,700萬元，反映投資者預期港股5連升後將再度調整。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,800至22,899點；而熊證街貨重貨區為收回價24,600至24,699點，最多資金流入之收回價為23,600至23,699點。

騰訊遊戲宣布限制未成年玩家元旦假期每日打機最多1小時。騰訊控股周二逆市偏軟，最多挫3.3%至445元，收跌2.1%於450.4元，失20天線。周三早段再挫約2%，考驗440元關，暫錄3連跌。周二有約2.3億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過3,300萬元資金淨流入其好倉，是最多資金淨流入的個股相關資產，淡倉同日則有逾1,200萬元淨流出。

內地明年起取消乘用車製造外資股比限制，吉利汽車周二曾瀉逾6%至20.6元的逾半年低位，收市維持3.9%的跌幅，報21.1元，是表現最差藍籌，且成交顯著增加。吉利周三早段繼續整固，低見20.7元，暫連跌第3個交易日。周二有逾260萬元資金淨流入其好倉，淡倉同日則有逾90萬元淨流出。

招商銀行周二反覆靠穩，收報61.75元，微升0.2%。周三早段偏軟，反彈暫受制於250天線(62.1元)阻力。逾130萬元資金在周二淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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