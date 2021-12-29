王品弟：港樓市無懼加息　料穩中向好

美國聯儲局本月議息維持聯邦基金利率不變，但將加快縮減買債規模的速度，並預計明年及2023年將會各加息3次。不過，本港銀行體系結餘資金充裕，毋須緊貼美國息口。在目前的低息環境下，相信在短期內對本港樓市影響不大。

過去香港亦經歷過多次加息周期，最近一次為2015年底開始，當時美國加息共9次，累加2.25厘，期間本港最優惠利率(P)僅加0.125厘，加息幅度遠低於美國，可見即使明年美國開始加息，估計香港銀行亦未必即時跟隨，或以循序漸進的步伐加息。加上本港現時息口仍然處於約2.5至3厘的低水平，與歷史高位逾10厘比較相距甚遠，除非大幅調高加息幅度，影響市民的供樓負擔，否則相信短期內對樓市不會有太大的影響。

以一個800萬元的單位為例，承做九成按揭及25年還款期，以目前最優惠利率按揭(P按)2.5厘計算，每月供款32,300元。假設按照過去加息幅度，加0.125厘，即P按升至2.625厘，每月供款將調升至32,756元，較未加息前增加456元或1.4%。雖然加息對供樓中的業主會產生一定壓力，惟買家入市前，向銀行承做按揭時需進行壓力測試，故對業主實際的供款壓力增加有限。

不過，即使加息，本港樓價不一定會向下調整，以2015年底本港開始加息周期為例，息口上調，不但未有抑止樓價上升，期間反而令樓價上漲約20%，因此，即使加息亦無礙樓價的升跌。

除息口外，還有其他原因影響樓市，當中香港與內地通關亦是市場焦點之一。在內需的情況下，樓市交投及成交金額均有顯著的升幅，倘若通關之門順利打開，料有利整體樓市交投，相信明年樓市仍然「穩中向好」，全年樓價升幅料介乎3至5%。

香港置業研究部董事 王品弟