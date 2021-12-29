【高盛推介】快手創4個月低 部署好倉須選合適條款
2021年12月29日 11:30
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手近日表現落後，自11月底100港元的高位累計回調超過3成，周三(29日)最低見69.55元，為過去4個月低位。現報69.65元，跌約3.9%。快手與美團近日宣布達成戰略合作，有券商料快手將通過與美團的合作加快變現，並對抗兩者的共同競爭對手字節跳動。
觀察個股輪證資金流向，資金周二(28日)轉向流入好倉，當中認購證有約330萬元。而牛證則有約170萬元，並集中在65元收回區域的產品。淡倉方面，資金周二繼續流入部署，有約60萬元。
由於快手股價月内累計回調3成，股價現處低位，加上發行商發行新產品須時，導致市場上缺乏合適合條款產品。因此投資者在部署好倉搏反彈時須謹慎選擇。投資者如部署認購證，貼價選擇可留意年期適中的貼價快手購(19722)，屬行使價90元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。中期選擇可留意低街貨快手購(17726)。牛證方面的近牛選擇可留意快手牛(56591)，遠牛選擇可留意新上市快手牛(64182)，與現價有約10及15元收回距離。
快手購19722，行使價69.85元，2022年3月24日到期，實際槓桿3.6倍，貼價、行使價90元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高。
快手購17726，行使價85元，2022年9月23日到期，實際槓桿2.7倍，中期、低街貨。
快手牛56591，收回價60元，行使價57元，換股比率100，槓桿比率5.4倍，高槓桿近牛。
快手牛64182，收回價55元，行使價52元，換股比率100，槓桿比率3.8倍，新上市遠牛。
快手沽18204，行使價68.83元，2022年3月21日到期，實際槓桿2.8倍，貼價、低街貨。
快手熊57704，收回價100元，行使價103元，換股比率100，槓桿比率2倍，近30元收回距離熊證。
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