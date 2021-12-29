黃詠欣：年尾加人工　按揭審批點計？

臨近年尾，不少銀行職員都要清大假，部分中小型銀行按揭審批有「塞車」的情況。不但按揭審批慢了，要找銀行做免費預先批核更是難上加難。近日接到客戶求助，由於非固定入息，擔心簽臨約後銀行才拒批按揭便會損失訂金，他曾自行到幾間大型銀行查詢想做按揭預先批核，結果一再「食檸檬」，白白看着心儀單位被「截胡」，非常無奈。

事實上，近一兩年大部分銀行已暫停提供預先批核服務，這是否代表客戶只可選擇「博一博」，在簽署臨約後才知道是否能批出按揭？其實又不一定，一般資深按揭顧問都可以按客戶的情況，提供到初步評估，而且可以早一步為客戶整理好入息證明文件，會令客戶之後的按揭流程更快速。

經了解後，發現客戶在公司年度評核中得知將獲加人工及有花紅，惟他不肯定銀行是否會以他加薪後的收入去計算入息，以及花紅是否如坊間傳言一般要以兩年平均數作計算？

由於做按揭，銀行一般要求申請人提供3個月以上收入證明，按客戶情況，即使他已收到公司口頭通知會加薪，但仍要等待出糧戶口內顯示新的薪金入帳紀錄，才有機會以加薪後的收入作計算。

至於花紅方面，多數銀行都要以兩年平均數作計算，假設客戶今年有5萬元花紅，但去年只有1,000元，銀行是會5.1萬元除24個月，即每月平均有2,125元，去計算花紅部分的收入。

另外，不少人會考慮在公司發放年終花紅後便轉工，但如果打算申請按揭，建議先行完成按揭申請程序才轉工，會較穩當。因為如新工與舊工的薪酬差距比較遠，或是完全轉換工種及行業，銀行有可能要求客人提供更長時間的入息證明，或令到審批時間延長。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣