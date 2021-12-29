渣打：睇好美股及歐元區股市 澳元及紐元走勢看俏

市場預期美國明年起「收水」，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝稱，明年政策及市場將逐步回歸常態，認為美國聯儲局明年加息1次毫無懸念，至於有否第2及第3次則要視乎經濟數據及通脹情況而定，股票有望繼續跑贏債券和黃金，特別看好美股市場及歐元區股市。

他強調，加息並不意味股市升勢結束或由牛市轉入熊市，相信加息幅度不會太大，股市可以「頂得住」，惟加息初期會出現整固期。以全球計，企業盈利已回復至新冠肺炎疫情前水平，預期美國未來數月消費可保持趨勢水平之上，帶動美股表現，明年將錄得正面回報，但回報會遜於今年。板塊方面，看好科技股。

他又指，歐元區股市估值合理，現時較美股折讓約20%，加上歐洲央行整體政策仍具支持性、德國或增財政刺激及ESG(環境、社會及企業管治)投入，看好非必需品及通訊板塊。

匯市方面，渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文指出，看好澳元及紐元，短線預測澳元兌美元在0.676有支持，未來6至12個月向0.67回升；紐元兌美元短線可守住0.65，未來6至12個月向0.72回升。

林解釋，澳元走勢向來貼近澳洲貿易價格指數，惟今年在美元強勢下而短期輕微走偏，預期2022年將回復常態，走勢將重新貼近指數表現。

另外，該行指，若明年通脹情緒進一步升溫，有望帶動金價。目前原油供應仍未回到疫情前水平，相信環球經濟保持復甦，將刺激原油需求及油價。