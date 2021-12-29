渣打：明年港股進一步下跌空間有限　主要風險因素是...

港股今年表現跑輸環球主要市場，渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝直言，目前港股的負面因素已反映在現價上，估值及市帳率(PB)偏低，認為明年進一步下跌空間有限，而監管政策仍是明年的主要風險因素。

他提醒，「抵並不代表要買」，投資與否最重要視乎產品質素，惟未見港股企業盈利有很好表現，與美股的企業相比，甚至有一段差距。對亞洲及中港股市持「中性」評級，但預計中港股市仍然落後歐美市場。不過，若果明年外圍經濟波動及美元匯率回落，資金或會重回亞洲市場。

他又稱，內地監管政策影響市場投資氣氛，雖然現時已消化有關消息，但仍未見有明顯轉向，認為須待較大的利好政策出台，才有望扭轉市場走向。假如內地房地產監管進一步放寬，亦有機會推動港股上行。

另外，梁振輝指出，內地「共同富裕」政策推出以來，被市場歸類為負面消息，但認為當中亦可以找到投資機遇。有關政策有助行業發展，例如綠色能源、高科技製造業及中國互聯網範疇等，尤其看好中國股票中的工業及非必需消費品板塊。

被問到內地房地產債務違約及債券配置，渣打香港財富管理高級投資策略師林嘉文表示，留意到今年第4季市場已消化有關消息，而內地A股未見恐慌，認為有關因素已計入現時的債價。

梁氏補充，未敢言最壞情況已過，而該行建議亞洲高息債僅佔整體資產4%，部署上已反映有關風險因素。