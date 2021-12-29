比特幣頹勢持續　料創近期最大單月跌幅

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)近日維持跌勢，料創近5個月虛擬貨幣市場最大的單月跌幅。交易平台CryptoCompare數據顯示，截至周三(29日)下午4時許，每枚比特幣報47,554美元；周二(28日)累計下跌近7%。本月至今比特幣已回落約16%，另一交易平台CoinGecko數據顯示，月內整個虛擬貨幣市場市值已蒸發近2,600億美元(約值2.02萬港元)。

分析指，由於美國聯儲會開始縮減刺激經濟措施，投機性的投資需求亦隨之減弱。技術圖表分析公司Fairlead Strategies創始人Katie Stockton表示，以黃金分割分析，比特幣的下一支撐位將在44,200美元附近。

事實上，比特幣本月的頹勢使其年內升幅回吐至65%左右，但仍跑贏全球股市和大宗商品等傳統資產市場。亦有比特幣「大好友」預期，比特幣牛市將很快回歸，並能再次衝上上月剛創造的6.9美元歷史新高。虛擬貨幣交易所CoinList的行政總裁Graham Jenkin則確信，長遠來說， 比特幣將會被證明是一種非常優越的投資資產。