金價企穩千八關 道期向好
2021年12月29日 16:11
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美匯指數報96.34；港匯見7.7966；離岸人民幣(CNH)報6.3716；美元兌日圓報114.91；歐元企1.1288，英鎊處1.3414。金價報1,803美元。布油報79.2美元，紐油報76.19美元。道指期貨升42點。
●市後關注點
21:30 美國11月批發庫存（按月）
23:00 美國11月待完成交易房屋銷售（按月）
●港股結束5連升，恒生指數全日收跌194點或0.83%，至23,086點；國企指數亦跌95點或1.17%，報8,098點；恒生科技指數則跌97點或1.75%，報5,471點。主板成交629.45億港元。大型科網股ATMXJ拖低大市，阿里巴巴跌2.5%至110.6元，旗下相互寶將於下月停止運作；騰訊跌1.2%報444.8元。美團跌3.3%，小米跌1.1%；京東跌2.1%，。https://bit.ly/3pCvOya
-旭輝控股：供股完成，成功集資約16億元。
-三隻新股明掛牌，商湯暗盤「破發」。
●滬綜指收跌33點，A股2021年全年成交額超2015年的史上最高年度總成交額254.5萬億元，創歷史新高。https://bit.ly/3JkgGxb
●中國經濟：
-工信部倡龍頭兼併重組，打造超大型鋼鐵企業集團。
-內地發布出口管制白皮書，堅決反對濫用出口管制措施。
-人行：周三開展50億人幣央行票據互換操作。
●澳門金管局促無牌股票經紀商答辯，違法交易近1.2億。
●印度科技新創公司今年集資額破紀錄，按年暴漲2倍。
●西安封城受阻，三星減少半導體廠生產線。
●智庫：高通脹侵蝕收入，英國家庭明年將陷「緊縮之年」。
●小米12系列登場！雷軍：向蘋果公司展開挑戰。
●比特幣頹勢持續，料創近期最大單月跌幅。
●防止高薪挖角！Apple罕有豪派獎金達18萬美元。
●面對疫情嚴峻！以色列有望成為大贏家，經濟增長或達7%。
●科技女股神失威？旗艦ETF今年跌逾兩成，跑輸大市。
●吉汽電動車品牌將與Waymo拓無人駕駛網約車。
●美國上訴法院批准英特爾控告高通侵害智能手機專利權。