元朗站The YOHO Hub周日發售209伙　元旦日4時截票

他續指，次輪發售的單位部分涉及1號價單，有輕微加價1%，主要為一房及兩房單位。展望明年第一季，會部署推售5個項目，預計農曆年後起動，屆時相信不只「月月有樓賣」，有機會「雙盤齊發」。該5個項目為北角海璇II、何文田Prince Central、大埔白石角住宅項目、屯門兆康項目及天水圍Wetland Seasons Bay第3期。

該公司代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub次輪銷售的單位有204伙以價單形式發售，另有5伙「至尊四房YOHO Ritz」作招標形式出售。戶型分布方面，包括39個一房單位、80個兩房單位、72個三房單位及18個四房單位。

陳氏續指，次輪銷售當日，會分A組及B組兩輪時段揀樓。其中A組買家最多可購買3個單位，最少購買一個不少於600方呎的單位。B組買家則最多購買兩個單位。項目將於元旦、1月1日下午4時截票，進行抽籤，並於當晚公布抽籤結果。