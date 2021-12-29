「本地薑」德盈控股周四起招股　入場費3484元

該公司擁有卡通「B.Duck家族」的IP，是次計劃發行1.2億股，當中10%為公開發售，90%為國際配售，集資最多約4.14億元，所得約25.8%用於提升品牌形象及IP角色的知名度；約25.7%建立「粉絲平台」；約17.5%加強新經濟網上銷售渠道；約11.8%增強內部設計能力；約9.2%用償還債務；以及約10%用於一般營運資金。