「本地薑」德盈控股周四起招股 入場費3484元
2021年12月29日 17:54
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「本地薑」角色知識產權(IP)公司，德盈控股(02250)周四起至下周五(30日至2022年1月7日)招股，每股招股價介乎2.05至3.45元，每手1,000股，入場費約3,484.77元，預期1月17日掛牌。光大證券為獨家保薦人。
該公司擁有卡通「B.Duck家族」的IP，是次計劃發行1.2億股，當中10%為公開發售，90%為國際配售，集資最多約4.14億元，所得約25.8%用於提升品牌形象及IP角色的知名度；約25.7%建立「粉絲平台」；約17.5%加強新經濟網上銷售渠道；約11.8%增強內部設計能力；約9.2%用償還債務；以及約10%用於一般營運資金。
值得留意的是，該公司於今年4月進行第二輪融資，引入恒基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑個人持有的投資公司Wisdom Thinker、寶匯金融首席投資官李義基及個人投資者何建寰共同持有的投資公司萬通，以及內地房地產商華僑城，並簽訂附加協議，規定該公司2021年及2022年利潤至少須分別達7,500萬元及8,500萬元，同時要在2022年4月14日前以不少於18億元估值上市，否則須根據利潤補償獲得的現金補償的8%單利息年度回報，贖回有關股份。