厲害了！歐洲首次成功組裝電動車電池

汽車誕生於歐洲，但目前歐洲電動車工業卻遠遠落後亞洲同儕！外媒報道，歐洲本土電池新秀Northvolt已經完成首塊鋰電池的組裝，並將此稱為「歐洲工業史翻開新的篇章」。

這塊棱柱形鋰電池由Northvolt瑞典Ett超級工廠完成組裝，也是歐洲本土電池廠首個完全獨立研發和組裝的電動車電池單元。

Northvolt超級工廠肩負「歐洲本土電池廠大旗」的重任，項目最早於2017年公布，不過要等到今年年底實現首塊電池下線。隨着公司正式進入商業化狀態，預料明年也能完成首個商業客戶交付。

Northvolt在公告中也提及，未來數年Ett超級工廠將按照每年60 GWh的生產能力擴張，以應對公司已經收到的300億美元訂單，這些關鍵客戶包括福士、寶馬、Fluence、斯堪尼亞、富豪汽車極星。為了滿足這麼多客戶，Northvolt也將提供多種形態的電池。

公司創始人兼CEO Peter Carlsson在聲明中表示，今天對於Northvolt而言是一個重要的里程碑，整個公司為之付出了艱難的努力。當然，首個電池單元只是開始，未來數年內Northvolt Ett將持續擴充產能幫助歐洲實現能源轉型。根據公司披露，位於瑞典謝萊夫特奧的Northvolt Ett工廠目前總共僱傭了500名員工，來自56個國家和地區。