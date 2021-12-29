圍爐取暖！傳華為夥中芯共建晶圓廠

因無法生產晶片而被美國重點精準攻擊的華為，據報近日成立全資子公司「華為精密製造有限公司」，台媒引述業界消息報道，華為將跨足半導體製造發展的IDM模式，亦即像英特爾(Intel)和三星電子那樣包攬晶片設計與製造的商業模式。

據報，華為這家新成立的公司，法定代表人為李建國，註冊資本6億元人民幣，主要經營範圍包含光通信設備製造、光電子器件製造、電子元器件製造、半導體分立器件製造等。

中芯南方是甚麼神聖？它就是中芯專注14納米及以下先進製程的非全資子企，其於去年5月中獲「國家隊」注資22.5億美元(約176億港元)，總投資規模遂增至90.59億美元(約706億港元)。

事實上，過去中芯的14納米製程幾乎只有華為捧場，因此美國祭出晶片禁令而中芯只能就範後，14納米製程收入便大受打擊，該企去年8月中公布去年次季業績開始便「離奇」地把本應用來炫耀工藝進步的14納米製程，跟早就是成熟製程的28納米製程併在一起列帳。中芯南方固然無法取得專門用於10納米或更先進製程的美國設備，但其聯合首席執行官趙海軍近日稱，14納米製程產能已重新滿載。

然而，更大的問題是，既然中芯去年下半年開始不再向華為出貨，雙方如何合作組建晶片廠實在令人疑惑。