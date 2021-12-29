金管局：二手樓按揭金額擬不經律師樓處理

金管局向金融機構發通函，物業買賣支付金額不再經律師行處理，日後按揭金額將直接由買方銀行轉帳予賣方銀行。

金管局指出，為防止按揭交易因律師行停運而受阻，香港銀行公會、存款公司公會及香港持牌放債人公會經研究後，建議新的按揭支付安排。買家的按揭銀行將直接把款項經由清算所自動轉帳系統(CHATS)支付予賣家的按揭銀行，買家所支付的大訂也是經銀行本票直接給賣家。如果賣家已還清按揭，買家的按揭款也會經由CHATS轉帳予賣家。

金管局稱，使用電子方式銀行間直接過數，令交易更安全和確定，也降低事前無法預計的律師樓事故。金管局估計，待新安排有定案後3至6個月正式實施。在初階段，提案將僅用於二手市場的住宅物業交易以及加按，並且只有持牌銀行才會採用建議的抵押貸款交易方式。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，有關措施屬較周全的做法，對買賣雙方、銀行及律師樓都更有保障，對樓按影響屬正面。

曹德明認為，是次建議可減低以往物業買賣期間因律師樓問題而對買賣雙方產生的風險，相信未來律師樓仍擔當為客戶處理簽約、對數以及查契等角色。此外，金管局優化支付過數方式，以電子化方式讓銀行與銀行之間直接過數，使交易更為順暢及安全。對於銀行的行政處理工作有機會稍有增加，但相信不會影響物業成交期，對客戶的影響十分輕微。