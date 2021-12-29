中銀保監：授信千萬元以下小微企業貸款餘額按年增24%

中國銀保監會普惠金融部負責人毛紅軍周三(29日)表示，小微企業貸款投放呈現量增、面擴、價降的良好趨勢。截至2021年11月底，全國小微企業貸款餘額49.45萬億元人民幣(下同)，其中單戶授信1,000萬元及以下普惠型小微企業貸款餘額18.73萬億元，按年增速24.13%，比各項貸款增速高12.79個百分點。

毛紅軍續表示，有貸款餘額戶數3,320.9萬戶，按年增加773.65萬戶。其中，5家大型銀行今年前11個月增速達到37.24%，已提前完成今年《政府工作報告》提出的30%的增速目標。今年前11個月，全國新發放普惠型小微企業貸款利率5.71%，2018年一季度以來已累計下降2.11個百分點。

毛紅軍在國務院新聞辦公室政策吹風會表示，下一步，將繼續保持小微企業信貸投放總量增長，督促銀行繼續實現普惠型小微企業貸款餘額和戶數「兩增」，將普惠型小微企業貸款利率保持在較低水平，確保小微企業融資綜合成本穩中有降。

此外，將進一步優化信貸結構，引導銀行增加小微企業首貸、信用貸、續貸、中長期貸款，提升首貸、信用貸佔比。指導銀行對產業鏈供應鏈自主可控、科技創新、綠色發展、外貿等重點領域的小微企業加大支持力度，圍繞「專精特新」中小企業需求，提供有針對性的金融服務。

其他的工作還包括督促銀行健全「敢貸、願貸、能貸、會貸」長效機制，以及深化信用信息共享機制。