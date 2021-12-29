Bitcoin跌破4.7萬美元關　阿里蔡崇信「表白」虛擬幣

比特幣近日頹勢持續，料創近月虛擬貨幣市場最大的單月跌幅。交易平台CryptoCompare數據顯示，截至本港時間晚上8時半許，比特幣失守4.7萬美元關，低見每枚46,653美元；本月至今價格累計回調約20%。據另一交易平台CoinGecko數據指，本月內整個虛擬貨幣市場市值已蒸發近2,600億美元(約2.02萬億港元)。

蔡崇信及後再轉發趙長鵬貼文，並邀對方觀看旗下NBA球隊籃網的賽事，又指籃網主場巴克萊中心(簡稱：The Clays)更勝The Crypt(可以是一齣電影的名稱，亦似暗指crypto)。另有網民在留言中重提蔡崇信和阿里另一創辦人馬雲共同成立的Blue Pool Capital，曾於今年7月投資區塊鏈遊戲平台The Sandbox開發商、總部位於香港的Animoca Brands。

虛擬貨幣「大好友」、墨西哥第3大富豪Ricardo Salinas Pliego亦於社交媒體上「發功」，直斥法定貨幣已淪為「廢紙」，呼籲人們要購入虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)抗通脹。

他在Twitter上載影片，批評各國央行於疫情期間狂印鈔票刺激經濟，變相助長通脹飆升；更指美國聯儲局的資產負債表正衝上歷史新高，相當於美國國內生產總值(GDP)的38%，稱各國央行現時的印幣數量已經構成「大型欺詐」。