辣招期滿即沽　馬鞍山錦英苑兩房減價60萬出售

二手居屋辣招期滿即沽，馬鞍山錦英苑兩房單位，減價60萬元後，於已補價自由市場售490萬元，持貨約3年帳面僅升值約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯楊家俊表示，香港仔深灣9號3座中層A室，實用面積約1,269方呎，套三房隔，連車位以市價6.5萬元租出，呎租約51.2元，業主於2012年5月以約3,292.3萬元購入。

●利嘉閣鄧惠源透露，西區高士台2座低層D室，實用面積約264方呎，開放式間隔，日前以1.42萬元獲承租，呎租約54元，業主於2014年3月以約605.1萬元購入。

●世紀21北山梁淑儀指，北角和富豪庭中層C室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望街景，獲區外首置客以約850萬元承接，呎價約19,318元，原業主於2013年7月以486萬元購入自住，持貨約8年帳面獲利約364萬元，期內升值約75%。

●美聯陳家偉稱，北角豪廷峯2座中層D室，實用面積約569方呎，兩房間隔，外區換樓客於區內覓盤數月，對後市有信心，故斥1,188萬元入市作換樓之用，呎價約20,879元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角慧雅閣B座中層2室，實用面積約1,734方呎，四房連工人房間隔，望海景，獲區外換樓客以約3,680萬元承接，呎價約21,223元，原業主於2001年5月以917萬元購入自住，持貨約20年帳賺約2,763萬元，期內升值約3倍。

－－－－－－

九龍區

●美聯盧麗嘉指，奧運站維港灣9座中低層H室，實用面積約459方呎，兩房間隔，吸引同區家庭客承租，每月租金2萬元，呎租約43.6元，業主於2021年6月斥資約1,050萬元購得，回報率約2.3厘。

●香港置業周栢達表示，西南九龍君滙港1座低層B室，實用面積約846方呎，套三房連工作間間隔，原先叫價2,050萬元，經議價後減52萬元，終以1,998萬元易手，呎價約23,617元，新買家為換樓客，睇樓兩次後拍板入市。

●中原袁顯岸稱，紅磡黃埔花園12月暫錄約14宗買賣，比上月全月6宗明顯加快，平均實用呎價約16,672元，該盤2期10座中層G室，實用面積約389方呎，兩房間隔，享內園景，最新以720萬元成交，呎價約18,509元。

●世紀21富山劉倩彤指，牛池灣居屋彩峰苑高層5室，實用面積約535方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先開價520萬元，放盤1個月，減價45萬元或8.7%，終以475萬元成交，呎價約8,880元。

●美聯黃家樂表示，啟德尚．珒溋2座中低層K室，實用面積約334方呎，一房間隔，放盤1星期即租出，單位原先叫租1.7萬元，輕微調減1,000元，每月租金1.6萬元租出，呎租約47.9元。

●香港置業吳仁傑稱，啟德尚．珒溋2座低層H室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以約1.94萬元放租約近1個月後，吸引同區客洽詢，零議價下租出，呎租約41.6元。

●香港置業胡耀才指，啟德嘉峯匯1A座中層F室，實用面積約287方呎，一房間隔，望樓景，以約1.6萬元放租3個月後，吸引外區客洽詢，經議價後減價2,500元，以1.35萬元租出，呎租約47元，較市價低逾3%。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋錦英苑D座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，放盤4個月，已補價自由市場原先開價550萬元，減幅近11%，獲買家以490萬元承接，呎價約12,219元，原業主於2018年12月購入，當時已補價作價465萬元，持貨3年滿SSD期鬆綁沽售，帳面獲利25萬元，期內升值約5%。

●利嘉閣彭嘉豪表示，馬鞍山新港城D座低層3室，實用面積約321方呎，兩房間隔，望山景，近日以628萬元成交，呎價約19,564元，原業主於2012年5月以約256萬元購入，持貨約9年帳面獲利約372萬元，物業升值約1.5倍。

●中原柯勇表示，將軍澳海天晉12月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約18,850元，該盤5座高層C室，實用面積約669方呎，套三房間隔，望內園景致，最新以1,273萬元易手，呎價約19,028元。

●利嘉閣蔡庭勇指，將軍澳寶琳慧安園1座高層E室，實用面積約351方呎，兩房間隔，原先開價630萬元，經議價後減價30萬元或約4.8%，新近以600萬元易手，呎價約17,094元，90後新買家只睇樓一次，與業主洽談兩天，因成交價較銀行估價稍低入市。

●中原黎宗文透露，大圍名城12月暫錄約8宗買賣，屋苑3期盛世3座南翼低層D室，實用面積約757方呎，套三房間隔，日前以1,410萬元易手，呎價約18,626元，原業主則於2018年以1,168萬元購入，持貨約3年帳面獲利約242萬元，單位升值約20.7%。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田第一城26座低層F室，實用面積約447方呎，兩房間隔，放盤3個月，叫價670萬元，獲買家以665萬元承接，呎價約14,877元，原業主於2013年2月購入上址，當時作價455萬元，持貨逾8年帳面獲利210萬元，期內升值約46%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田富豪花園K座低層B室，實用面積約896方呎，套三房間隔，望山景，叫價1,200萬元，放盤3個半月，大減200萬，減幅16.7%，最終以1,000萬元成交，呎價約11,161元。

●中原侯惠良透露，沙田第一城12月暫錄約23宗買賣，較上月同期錄約31宗下降，屋苑10座高層連天台戶，實用面積約451方呎，套三房間隔，議價後以860萬元易手，呎價約19,069元。

●利嘉閣歐陽肇青表示，火炭駿景園9座低層B室，實用面積約974方呎，套三房連工人套房間隔，望山景，日前以2.8萬元租出，呎租約30元，屋苑12月暫錄3宗租賃成交，現時有約30個單位放租，月租叫價由1.8萬元起。

●中原曾紀賢指，火炭碧霞花園1座中層A室，實用面積約1,492方呎，四房連雙套房間隔，議價後以2,050萬元易手，呎價約13,740元，原業主於2013年以1,428萬元購入，持貨約8年帳面獲利約622萬元，期內升值約43.6%。

●利嘉閣黃毓文透露，粉嶺牽晴間8座高層E室，實用面積約385方呎，兩房間隔，望內園景觀，原先開價610萬元，數月後減至570萬元，即獲爭購，有買家快一步落票並議價至565萬元成交，累積減幅45萬元或約7.4%，呎價約14,675元。

●中原洪文鋒指，粉嶺花都廣場12月暫錄約5宗買，最新錄9座高層E室，實用面積約370方呎，兩房間隔，議價後以530萬元獲承接，呎價約14,324元。

●中原王勤學稱，元朗尚悅‧嶺1座中層D室，實用面積約262方呎，一房間隔，叫價490萬元，減價10萬元，以480萬元沽出，呎價約18,321元，新買家為上車客，一睇即中，即日拍板購入，原業主則於2018年11月以約384.6萬元一手買入，持貨約3年帳面獲利95.4萬元，升值約25%。

●祥益黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居2座高層E室，實用面積約448方呎，兩房間隔，租客為外區客，見屋苑鄰近家人，方便照應，加上業主考慮到租客可以預繳一年租金，故提供1,200元的減價空間，租客遂便以月租1.18萬元承租，呎租約26.3元。

●祥益袁思賢指，屯門新都大廈A座低層1室，實用面積約465方呎，兩房間隔，區內首置客見原業主增加議幅，減價15萬元，加上屋苑位置鄰近子女上學的學校，即睇即買以505萬元購入自用，呎價約10,860元。

●祥益古文彬稱，屯門叠茵庭7座中層A室，實用面積約381方呎，兩房間隔，租客為同屋苑客，由於原居所無法續租，加上業主有700元的議價空間，租客遂便決定以1.13萬元即睇即租，呎租約29.7元。

●美聯羅立恒表示，屯門雅都花園12月錄首宗買賣，其中B座中層C室，三房間隔，實用面積約566方呎，月租最初開價1.5萬元，經過議價之後，減價約2.7%至1.46萬元承租，呎租約25.8元。

●美聯鍾家豪稱，荃灣愉景新城租務市場12月錄約14宗成交，平均實用呎租約32元，屋苑1座低層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，開價約1.5萬元放租僅3日，同區家庭客洽商，見屋苑設大平台，可供子女遊玩休息，睇樓後火速決定承租，最終以1.46萬元成交，呎租約30.8元。

●中原陳繼成表示，東涌映灣園10座低層E室，實用面積約544方呎，兩房間隔，享山景，叫價695萬元，議價後以676.8萬元成交，呎價約12,441元，新買家為長線投資者，同類單位市值月租約1.45萬元計，料可享約2.6厘租金回報。

－－－－－－