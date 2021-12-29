10災沖走全球萬三億　華研建設碳交易中心爭「定價權」

全球氣溫不斷上揚已威脅到經濟發展，回顧今年多地出現異常天災，且不會隨着2022年到來而緩和。最新統計顯示，今年全球最具破壞性的10大氣候災害，造成超過1,700億美元（約1.32萬億港元）的經濟損失，比去年多出200億美元，增幅達13%，也是5年來第4次全年天災損失逾1,000億美元大關。這令「碳中和」成為世界急需攜手合作的議題，當中尤以中國的取態最關鍵。國際能源總署（IEA）報告顯示，中國佔全球燃煤發電量的一半以上，預計到今年底前仍將按年增長9%。

英國慈善團體基督教援助協會公布2021年10大極端氣候事件。這「10災」中有4個在亞洲發生，歐美和澳洲也未能幸免。協會表示，天災加劇反映人為氣候變遷影響，今年「10災」造成至少1,075人喪生、130萬人流離失所。報告引述保險公司Aon的資料指出，今年料是歷來第6次天災帶來損失逾1,000億美元的年份，而這6次都是發生在2011年後，過去5年來則有4年的損失逾1,000億美元。全球最大再保險機構瑞士再保（Swiss Re）更稱，今年天災和極端氣候事件在全球造成的損失估計達2,500億美元，比去年增加24%，單是保險業的成本就攀升至1970年以來的第4高。

燃煤發電被視為氣候暖化的主要推手，而中國佔了逾半份額，故在「碳中和」議題上的表態尤為關鍵。目前中國計劃2030年二氧化碳排放量達到峰值，即所謂「碳達峰」，2060年實現「碳中和」。國務院發展研究中心研究員郭焦鋒最新表示，作為全球最大能源消費國，中國的排放量實際可能於2028年在110億噸左右達峰，較預期早兩年。其中，預計煤炭需求到2025年達到42億噸的峰值，之後是石油需求在2030年達到8億噸，天然氣在2040年則達6,500億立方米。有分析認為，「碳達峰」可能提早達標主因是經濟增長趨放緩，加上新能源產能逐漸投入所致。

因中國經濟結構與歐美等發達國不同，工業需有序轉型，故預計碳排放要到2028至2030年才達峰，即燃煤發電量依舊會提升，惟目前會朝向高質量邁進。最新有報道指，國企上海廟公司位於內蒙古的首台1,000兆瓦發電機組已完工，為中國同類電廠規模最大，技術是世界上最高效，煤和水的消耗率最低。據報相關機組會達到4台，向東部沿海省份輸送電力。一些耗電量高的重工業也會被整治，中國工信部稱，2025年目標之一是電解鋁碳排放下降5%，於2021至2025年期間，鋼鐵、水泥、有色金屬和建材等重點行業需在碳排放總量控制取得階段性成果，新建項目要滿足超低碳排放標準。

除自身減排外，中國同時把握機遇拓展金融商機。上海環境能源交易所董事長賴曉明稱，將努力建設全球最大的碳現貨市場，建成全球碳交易中心，開出具影響力的碳定價；加快推進碳金融創新，推動金融機構、金融產品與碳市場的深度融合，積極發展低碳綠色金融和氣候投融資。他指出，明年將重點推動兩大工作：一是盡快提升市場規模；二是在碳金融方面開展探索，推進產品創新，發展現貨和非期貨類的衍生產品。