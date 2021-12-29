北水下半年「走鬼」逾115億 棄科企轉掃新能源概念
2021年12月29日 21:42
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內地今年嚴厲整治科技和地產等眾多行業，拖累經濟增長急速放緩，「北水」今年買貨力度亦與港股大市一樣「虎頭蛇尾」，淨買入金額僅4,532.5億元，按年倒退32.51%。雖則截至上周五止連續24個交易日北水淨買貨577.19億元，但單計下半年則錄得淨賣出115.11億元。
港股通已於周二「落閘」，「北水」要待下周二、即1月4日始重新通關。回顧「北水」下半年大部分時間都在「縮沙」，據港交所「互通互通」網站上的不完全統計數字，藍籌股騰訊控股(00700)、美團(03690)、小米集團(01810)和安踏體育(02020)期內合共錄得淨賣出455.93億元。
不過，港股通下半年的總成交額仍佔港股大市的21.95%，「話語權」未有減弱，而且單看整體資金進出亦會忽略「北水」的口味。
東網統計發現，39隻下半年「北水」持倉比例超過5個百分點、掃貨較為「落力」股票當中，12隻(即約30%)具備新能源概念，其中10月在「新發展戰略綱要」揚言兩年後「清潔能源收入佔比超過50%、綜合智慧能源收入佔比超過15%」的中國電力(02380)，「北水」持倉比重大增18.69個百分點，增幅僅次追趕美國晶片巨頭賽靈思(Xilinx)的上海復旦(01385)。
跟中國電力有相似主題的華潤電力(00836)和華電國際(01071)，亦見「北水」持倉佔比升逾10個百分點。從事車載儲氫瓶和液化天然氣(LNG)儲罐的京城電機(00187)和中集安瑞科(03899)，則分別上升10.13個百分點和5.51個百分點，至31.31%及9.26%。
另外，自研新能源車的廣汽集團(02238)和長城汽車(02333)的「北水」持倉比例亦分別上升8.08個百分點和3.44個百分點，至29.41%和47.06%，現時較A股還有逾五成折讓；開採車用電池關鍵金屬鈷的洛陽鉬業(03993)則升6.09個百分點，至13.73%。
中金認為，南向資金近日重新顯著流入主要因為港股估值較便宜，而內地明年初不排除有更多穩增長的經濟政策出台，在流動性改善下，之前明顯跑輸的港股有望受惠「北水」進一步南下。
第一上海首席策略師葉尚志稱，「北水」今年初那種大舉南下只是市況過度亢奮所致，暫時難望重演接連有港股基金被「爆買」的盛況。不過，港股現在不夠一倍的市帳率是買入作長線部署的好時機，因此「北水」可望延續本月穩定流入的態勢，估值處於歷史較低水平及內地沒有上市的股份可望受惠。
事實上，「稀缺性」仍是吸引「北水」的重要條件，事關快手(01024)下半年進身港股通後吸資過百億元；同樣只在香港上市的騰訊和美團經歷7至11月的狂沽後，本月分別重新錄得逾87億元及逾68億元的淨買入。內地人熟悉的泡泡瑪特(09992)和「藍月亮」朝雲集團(06601)下半年躋身港股通後，亦見「北水」持倉升逾5個百分點。