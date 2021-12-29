北水下半年「走鬼」逾115億　棄科企轉掃新能源概念

內地今年嚴厲整治科技和地產等眾多行業，拖累經濟增長急速放緩，「北水」今年買貨力度亦與港股大市一樣「虎頭蛇尾」，淨買入金額僅4,532.5億元，按年倒退32.51%。雖則截至上周五止連續24個交易日北水淨買貨577.19億元，但單計下半年則錄得淨賣出115.11億元。

不過，港股通下半年的總成交額仍佔港股大市的21.95%，「話語權」未有減弱，而且單看整體資金進出亦會忽略「北水」的口味。

中金認為，南向資金近日重新顯著流入主要因為港股估值較便宜，而內地明年初不排除有更多穩增長的經濟政策出台，在流動性改善下，之前明顯跑輸的港股有望受惠「北水」進一步南下。

第一上海首席策略師葉尚志稱，「北水」今年初那種大舉南下只是市況過度亢奮所致，暫時難望重演接連有港股基金被「爆買」的盛況。不過，港股現在不夠一倍的市帳率是買入作長線部署的好時機，因此「北水」可望延續本月穩定流入的態勢，估值處於歷史較低水平及內地沒有上市的股份可望受惠。