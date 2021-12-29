新年新部署　發展商齊在元旦翌日推盤共涉329伙

新一年將至，有龍頭發展商透露明年首季的推盤部署。新界西新盤及市區新盤均於周三(29日)公布銷售安排，兩盤將於下周日(1月2日)展開銷售，共涉329伙。

●The YOHO Hub次輪銷售周日賣209伙

他續指，次輪發售的單位部分涉及1號價單，有輕微加價1%，主要為一房及兩房單位。展望明年第一季，會部署推售5個項目，預計農曆年後起動，屆時相信不只「月月有樓賣」，有機會「雙盤齊發」。該5個項目為北角海璇II、何文田Prince Central、大埔白石角住宅項目、屯門兆康項目及天水圍Wetland Seasons Bay第3期。

該公司代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub次輪銷售的單位有204伙以價單形式發售，另有5伙「至尊四房YOHO Ritz」作招標形式出售。戶型分布方面，包括39個一房單位、80個兩房單位、72個三房單位及18個四房單位。

陳氏續指，次輪銷售當日，會分A組及B組兩輪時段揀樓。其中A組買家最多可購買3個單位，最少購買一個不少於600方呎的單位。B組買家則最多購買兩個單位。項目將於元旦、1月1日下午4時截票，進行抽籤，並於當晚公布抽籤結果。

●旺角雋薈周日首輪開售全盤120伙

再有新盤公布踏入2022年隨即開售，由益兆集團控股及俊和發展集團合作發展的旺角雋薈，今日(29日)公布最新銷售安排，落實於下周日(2日)進行首輪銷售，推售全盤120個單位。

即將發售的120個單位全屬開放式戶，實用面積介乎152方呎至228方呎，扣除最高10%折扣優惠後，折實平均呎價為24,758元，折實售價由338.8萬元至656.5萬元，折實呎價21,881元至31,644元。

資料顯示，項目會於周五(31日)截票。該批單位會於周日上午9時開始進行銷售，抽籤程序將於當日上午10時進行，發售地點為九龍旺角上海街555號香港康得思酒店7樓，銷售不設大手時段，每位買家最多可選購兩個單位。

●嘉里三盤明年初招標發售共7伙

事實上，集團旗下的何文田瀚名和屯門滿名山亦將於明年1月2日起，以招標形式各推售3伙。

●日出康城LP10三房1,874萬沽

新盤餘貨銷情不俗，南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，今日(29日)錄得位第2A座2樓C室的成交，實用面積1,002方呎，屬三房間隔，以1,874.4萬元成交，呎價約18,707元。資料顯示，該盤本月至今已錄得7宗成交。

●大埔白石角朗濤三房1,792萬沽

●何文田VAU Residence兩房969.萬元沽

萬科香港負責發展的何文田VAU Residence，最新錄得沽出一個兩房單位。該單位為11樓H室，實用面積388方呎，以969.8萬元，呎價約24,995元。