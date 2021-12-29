美股全線上掦　10年期債息迫近1.53厘

市場持續觀望疫情對美國經濟的影響，美股周三全線高開，道指升86點，至36,484點；標指升12點，至4,798點；以科技股為主的納指漲22點，至15,804點。10年期美債孳息率反彈，升至1.527厘

港股外圍方面，恒指夜期現報23,132點，升66點，高水45點。

外媒一項針對美國百萬富翁進行的調查發現，41%受訪富豪預期明年經濟增長更強勁；過半認為明年底前，標指將增長至少5%。不過，調查反映富豪的投資意欲較今年春季調查時有所減弱，願意增加投資在股票、地產及貴金屬等主要投資產品的受訪者比率有所下降。

不過，銀行體系或會迎來更嚴格的監管，事緣消息人士指，美國總統拜登正考慮任命曾在上屆民主黨政權出任聯儲局理事及財政部副部長的拉斯金(Sarah Bloom Raskin)為聯儲局金融監管副主席。分析指，提名她能順應部分民主黨人要求加強對金融系統監管的聲音，安撫不滿拜登讓聯儲局主席鮑威爾連任的情緒。

另外兩個即將懸空的理事職位也會由兩名黑人經濟學家補上，一女一男，分別是密歇根州立大學經濟學和國際關係教授庫克(Lisa Cook)及北卡羅來納州戴維森學院的教授傑斐遜(Philip Jefferson)，反映拜登希望推動官府成員多元化。

數據方面，11月批發庫存按月增長1.2%，少過預期。

另外，內衣品牌Victoria's Secret宣布2.5億美元的加快股份回購計劃，並維持第四季銷售額和每股盈利指引，股價升9.09%。

雞蛋供應商Cal-Maine Foods於截至11月27日止財季按年少賺90.58%至117.3萬美元，主要受累是蛋價升幅追不上飼料、包裝、運輸及勞工等的成本上漲，股價跌8.09%。