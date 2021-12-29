【產經評論】兩地通關苦無期　最怕股樓皆乾塘

中港何時通關至今沒有下文，觀乎兩地疫情呈反彈，看來農曆新年前有限度通關的機會愈見渺茫。香港不少行業靠兩地往來支持，由2019年黑暴到疫情爆發至今，經營陷困已超過兩年，再有實力也有吃不消之時。眼見如今港股交投淡靜，就連一直充撐着場面的北水都不繼；香港樓市亦開始回軟，經濟景氣持續轉弱下只怕難再離地。港府得主動做好明年經濟各項補底工作，等到股、樓乾塘才懂救火已太遲！

最新的Omicron變種病毒在全球迅速擴散，使兩地通關難如人願，即使如官員所述快有好消息，也難惠及大眾，故這個農曆新年的旅遊消費市道再次靠「塘水滾塘魚」，商家只有打定輸數。回顧這兩年，香港零售市場主力靠本地開支，政府用公帑刺激消費的做法總有盡時，只有約700萬人的「內循環」伎倆終會有極限。

更令人憂慮的是，自下半年以來內地經濟增長速度明顯放緩，疫情與國際供應鏈緊張，加上缺電、缺零件、缺工人，廠商承受巨大壓力，不少正為年底發放員工年終薪酬而發愁；而昔日熙來攘往的春運熱潮，料受制於疫情防控，民工多被迫選擇就地過年，過節與消費氣氛大不如前，展望明年首季內地經濟的下行壓力仍大。

內地經濟景氣差，香港不見得會好！更有實力者，食足兩年穀種，日復日再捱下去，難免會感到吃力。當沒有政府補就業津貼、沒有消費券刺激，明年香港經濟將面臨更大考驗。

環顧港股，基本上本地股受制於疲弱的經營環境，早被資金打入冷宮。今年次季以來備受內地監管風潮打擊的中國科技股估值亦未有見底迹象，連累眾多股民「坐艇」，滿手「蟹貨」年關難過，港股自必元氣大傷。更甚者，數據顯示今年下半年就連「北水」都從港股撤資。最怕是熱切期待明年中概股回歸和特殊目的收購公司（SPAC）的表現皆未如理想，則港股的「陰乾」市況難見盡頭。

今年以來，無論內外環境皆諸多挑戰，香港樓市一直維持高企，皆因低息環境且市場流動性充裕，支持資產價格表現，財富效應亦一定程度支持着消費。可最新數據顯示，上月樓價指數按月下跌，更創7個月低位，反映港樓亦難再反地心吸力了。畢竟經濟景氣差，居民收入不穩，通脹壓力令市民荷包縮水，壓抑消費意欲，而美國收水和加息又影響到利息成本和市場流動性，種種因素皆不利資產價格表現。若然股、樓二市皆一同調整，百業蕭條的景象將來得更全面。

中美博弈，大打金融戰，內地正深化改革和加大開放金融市場，為中企謀融資出路，以支持實體經濟發展，香港作為內地的國際金融中心，毫無疑問得全力配合。只是兩強爭霸與疫情進展，變數太多難以預測。港府除了要嚴格把好防疫大關外，還得及早為明年的經濟逆境制訂措施，以保障基本民生，並設法保就業及為企業經營提供更大的融資便利和稅費優惠，共度時艱。