科技股已失寵？納指今年恐跑輸標指　5年來首次！

美國科技股近年表現亮麗，一直吸引了大量資金流入，然而，科技股似乎在今年失寵了，以科技股為主的納指在今年恐跑輸美股基準指數標指，為2016年以來首次。

隨着2021年進入尾聲，截至12月28日，納指今年全年累計上漲約23%，落後於標指的約28%升幅。標指最近兩次超越納指是在2016年和2011年。

納指在今年初開局強勁，在2月中旬之前，漲幅幾乎是標指的2倍。然而，隨着第一批新冠肺炎疫苗問世，市場預期遠距工作、居家健身設備、送餐應用程式等疫情相關需求將減少，疫情受惠類股不再受到青睞。

由於疫苗推出，疫情受到控制，在去年股價大漲425%的視像會議平台Zoom，今年已經大跌了45%。與此同時，健身器材公司Peloton股價在2020年上漲430%後，今年已暴跌約76%。

其後，美國通脹飆升，在4月份高達4%，並在11月達到6.8%。聯儲局最初預計物價上漲是暫時的，但是情況卻持續存在，促使該局轉向更積極的立場，並預計在2022年加息。

當聯儲局開啟加息周期時，通常會促使資金逃離科技股這類型的增長股。投資者擔憂利率高企，會使得增長型企業的資金成本增加，進而拉低增長股長期價值，衝擊股票估值。