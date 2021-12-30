調查：過半美國百萬富翁料明年標指再升5%

外媒一項針對美國百萬富翁進行的調查發現，41%受訪富豪預期明年經濟增長更強勁；過半認為明年底前，標指將增長至少5%。不過，調查反映富豪的投資意欲較今年春季調查時有所減弱，願意增加投資在股票、地產及貴金屬等主要投資產品的受訪者比率有所下降。

外媒在10月和11月針對750位資產超過100萬美元的美國人進行了調查，報告中顯示，儘管這些富人預計2022年的利率和稅率都會升高，但是仍然傾向於看好股市表現。

有41%的受調者認為，明年經濟將變得更強勁，35%的人認為經濟會減弱。另外，有超過一半(52%)的受調者預期標指將在2022年底上漲5%或更多。

不過，調查中也顯示，美國富人對於投資的熱情有所下降，整體風險偏好也有所減弱。雖然市場近期挺過了Omicron變種病毒和美國聯儲局可能收緊政策的擔憂，標指再度創下新高，並且道指也接近歷史高點。

調查報告指出，美國富人對各類型投資的興趣都低於2021年春季調查時的水準，表明將加碼投資的富人比例在每個資產類別中都有所下跌，包括股票、房地產、另類投資、國際投資和貴金屬等。

標指在2020年上漲16%之後，今年迄今已上漲26%。企業盈利飆升和寬鬆貨幣政策都助長了美股的漲勢。但是，有分析師認為，隨着聯儲局正在準備加息計劃，或會削弱股市上漲的關鍵支撐，明年的增長恐將放緩。