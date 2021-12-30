美股道指連升6日　標指創年內70次收市新高

美國股市周三(29日)個別發展，隨着債息抽升，科技股有所受壓。道指收報36,488點，升90點或0.25%，連升6日；標指收報4,793點，升6點或0.14%，創出今年以來第70次收市新高；納指收報15,766點，跌15點或0.1%。

市場持續觀望疫情對美國經濟的影響，同時憂慮由於通脹升溫，聯儲局明年加息步伐可能加快，美國債息周三抽升，10年期美國國債孳息率升近8個基點，報1.56厘，為約一個月高位。

數據方面，美國11月批發庫存按月增長1.2%，少過預期。

道指30隻成分股之中，以消費及零售股表現最好，零售藥品銷售公司Walgreens Boots Alliance、運動品牌Nike、家品零售商Home Depot、消費品公司強生，股價周三齊升逾1%。

另外，內衣品牌Victoria's Secret宣布2.5億美元的加快股份回購計劃，並維持第四季銷售額和每股盈利指引，股價升12.19%，收報54.5美元。

雞蛋供應商Cal-Maine Foods於截至11月27日止財季按年少賺90.58%至117.3萬美元，主要受累是蛋價升幅追不上飼料、包裝、運輸及勞工等的成本上漲，股價急挫5.35%，收報36.25美元。