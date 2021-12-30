彭偉新：中美若持續對抗　來年港股仍未有運行？

港股臨近年底，雖然恒指走勢偏軟，但整體的沽壓並不算非常大，尤其是恒指仍然維持在23,000點之上，整體成交額仍然偏低，反映出投資者的入市情緒並不積極，機構投資者似乎打算等年結後才再作新的打算。因此，相信港股的走勢仍然會維持上落局面。而資金相信在來年仍然會繼續追逐個股，而並不會單看整體指數，主要是因為港股仍然要面對很多的不確定性。除了疫情問題外，更大的不確定性會在中美之間的角力，若果中美之間的關係仍然維持對抗的話，相信恒指在未來一年仍然難有明顯的上升空間。暫時預期恒指在年底之前仍然會維持在23,000點至20天線之間徘徊，成交額會進一步縮減至1,000億港元以下。

不過，仍然未能收復250天線阻力，便於升抵7.95元見頂回落，近日再次回調至6.95元後有回穩迹象，而且更推動9天RSI重返30以上水平，預期股價已經見支持。上日股價再升破20天線而且之前回調走勢下，未有出現一底低於一底，因此，預期股價可以繼續作出反彈，暫時可以用250天線約8元作為反彈目標。投資者可以在7.2元買入，上望阻力位8元，若果股價向下跌穿支持位6.95元，則要先行止蝕離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)