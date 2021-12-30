海昌海洋公園與上海新創華簽署戰略合作協議

根據該協議，雙方將發揮各自專業能力和資源優勢，共同基於集團樂園或者主題(如冰雪類、海洋類)開展「奧特曼ULTRAMAN系列」主題街區、主題樂園項目，以及相關的餐飲、限定商品、演藝演出、主題商店、快閃等合作。雙方將積極探討開展「奧特曼ULTRAMAN系列」在主題公園領域的品牌發展、產品升級等雙方的可持續發展道路。雙方於2021年12月15日至2022年12月14日期間進一步積極推進、落實具體合作事宜，具體合作內容、合作條件等由雙方另行簽訂書面協議約定。

根據該協議，上海新創華經版權方圓谷製作株式會社合法許可，在中國大陸地區享有「奧特曼ULTRAMAN系列」影視作品、美術作品、角色名稱、人物形象、道具等著作權、商標權等知識產權使用權及向第三方再許可的權利。

董事會相信，集團根據該協議與上海新創華就「奧特曼ULTRAMAN系列」這一具有相當知名度和影響力的品牌合作，將可發揮優勢互補、資源共享，達到共贏的效果，持續不斷的擴大雙方品牌的市場佔有率，助力打造集團成為以海洋文化為特色的生活娛樂平台。