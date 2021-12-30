鄧建初：嚴格遵守買賣策略　立於不敗之地

一樣米養百樣人，性格不同，炒股票方式也各異。有急先鋒，亦有慢郎中，前者多喜歡追市炒，愈高愈追，屬於風派炒法。後者則是候低買入，愈低愈想撈。事實上，兩者孰優孰劣，是很難界定的。最重要是選擇適合自己的炒法，長期能保持贏多輸少就可以了。

有股民尚未找到自己的心水路向，於是左顧右盼，聽消息或者跟坊間貼士來炒。跟人炒股票，如果不是同時買在起步點，知道時已經升上，就算只買貴了幾個價位，長期炒賣是非常吃虧。有朋友同初哥講，某某貼短線好準，幾乎一貼即升，然而他跟買就是輸錢居多。初哥當然明白箇中原因，那位仁兄自己買入後才放出消息，卻沒有提議買入價，一眾網友如獲至寶，齊齊搶入，變相替他推上股價，他立刻已可以沽出獲利。可憐那班追隨者，贏不到錢之餘，還以為貼士很神準，只是自己運氣欠佳。

初哥聊天室開通數月，每天答網友們的提問，自覺得益匪淺。初期只提供大市方向及股票推介，命中率不俗。有一網友對初哥讚賞有加，希望能提供每日恒指及期指支持位及阻力點。一言驚醒，每日給予買入及沽出位，日子有功，測大市方向功力更進一步。而且初哥說的是確實的點數位，不是行貨式的大位。九月至今，每月的期指戰績非常理想，分別進帳3267、3286及4868點，上周六執筆時12月暫仍有1723點升幅。下半年能在大跌5000點的市況中，獲此佳績，算是有所交代。一位好朋友知悉後，月中加入戰團，亦獲數百點賺幅，還請初哥吃午飯，在此非常多謝那位網友建議初哥每日提供指數買賣位。

聊天室中貼股票，贏多輸少，網友們也不是全部跟隨，每人皆有自己選擇。初哥所定下的止蝕位僅為3%，肯沽出應只是輕微損失。可惜因間中止蝕後返回其上，所以有網友之後不肯輕微止蝕而導致虧損甚大。炒股要計或然率，切勿一兩次不如意，就放棄遵守既定策略。

現時股票數目多如繁星，市場資金有限，成交低迷，連北水也只集中買入少部分股票，輪流炒作。股價此起彼落，並不容易出現全股皆升局面，所以初哥勸喻網友們不要太多心，要找出能夠長期贏多輸少的「利是股」來進行炒賣，連續輸多次的以後最好避之則吉。

「工欲善其事，必先利其器」，炒賣成本是會影響投資成績的，所以宜揀選佣低收費較廉的平台來操作。不論大股細股，每日價位波幅甚大，和往日之細水長流不盡相同。以今年三月至現時計，不少股票價格下跌極多，若不及時作出相應行動進行短線炒賣，便被套牢而招致損失，就算看到其他機會也可能因為無法套現而錯過。所以輕微止蝕及止賺是炒賣股票的重要法則之一，要嚴格遵守，才能立於不敗之地。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)