陳蓓敏：新世界估值吸引　宜候低吸

2021年將過去，各地股市紛紛搶高作總結粉色行動。道指收於高台，欲試年內高點於36,565水平。雖然外圍變種病毒感染個案數目增加，在節日效應下，各國股市表現背馳。各國航班受影響較大，多線被取消。紐約市周一已強制打針，才可進入食肆、健身室和室內娛樂場所等。因民眾和政府，對強制性接種疫苗，意見不一，各國社區仍存風險性。外圍油價做好，受上周美國庫存數目下降影響。

中國人民銀行行長易綱提及，中央經濟未來方向，以穩為首要，繼而求進。個別房企風波應可受控，各部門有序化解風險。他提及支持碳中和的專項工具年底前推出，將向金融機構發放第一批資金。隨着易行長提及宏觀方向，市場共識，未來數年碳中和板塊，將是不可欠缺的選擇。今日將是港股在2021年最後一個期指結算日，年內表現只可以「慘不忍睹」四字形容。今年累跌逾八千點。科技龍頭仍受沽壓，科技指數未能重返5,500水平，雖然成交額減，但走勢偏弱。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)