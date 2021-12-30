道指升90點　油價穩升

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.89；港匯見7.7962；離岸人民幣(CNH)報6.3679；美元兌日圓處114.96；歐元企1.1351，英鎊報1.3489。金價處1,804.63美元。布油報79.22美元，紐油處76.56美元。比特幣跌2.4%，報4.64萬美元。道指期貨跌20點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指輕微低水。

●道指收報36,488點，升90點或0.25%，連升6日；標指收報4,793點，升6點或0.14%，創出今年以來第70次收市新高；納指收報15,766點，跌15點或0.1%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報23,029點，跌57點或0.25%。

●即月恒生指數夜期收報23,063點，跌3點，低水24點，成交9,381張。

●南韓媒體報道，三星集團(Samsung Group)正在洽談收購生物科技巨頭Biogen，涉資約420億美元。

●外媒報道，太空探索科技公司SpaceX在周三(29日)提交給美國證交會(SEC)的一份文件中透露，公司通過出售股票，於12月14日籌集了超過3.37億美元的資金。

●外媒一項針對美國百萬富翁進行的調查發現，41%受訪富豪預期明年經濟增長更強勁；過半認為明年底前，標指將增長至少5%。

●紐約2月期油收報每桶76.56美元，升58美仙或0.76%；布蘭特2月期油收報每桶79.23美元，升29美仙或0.37%。

●紐約2月期金收報每安士1,805.8美元，跌0.3%。

●全美房地產經紀協會(NAR)公布，美國11月二手樓簽約指數報122.4，按月下跌2.2%，市場原先預期上升0.5%。

●英國富時100指數收報7,420點，升48點或0.66%；法國CAC指數收報7,16點，跌19點或0.27%；德國DAX指數收報15,852點，跌111點或0.7%。

●美國11月商品貿易逆差按月升17.5%至978億美元(7,628.4億港元)，創歷史新高。