產經專題：黃金揸到2028見一萬關？

美國消費物價高企，惡性通脹陰霾籠罩，金價11月一度受追捧，其後再度回軟至每安士約1,770美元水平。展望2022年，全球高通脹持續，變種病毒更增添變數。美國復甦之路不穩，在市場流動性充裕下，將繼續推高資產價格，金價有望迎來大爆發漲勢，來年或再逼近2,000美元，挑戰去年的歷史高位紀錄，更有分析大膽預測未來將上試10,000美元。

黃金走勢主要取決於通脹的不確定性、新冠肺炎疫情和美國聯儲局利率走向等。美國11月份消費物價指數(CPI)按年升6.8%，創近40年以來新高，引起市場對惡性通脹的憂慮。美國通脹數據在10月及11月持續改寫高位，被視為避險及抗通脹工具的黃金，價格迅即彈上1,860美元樓上，其後反覆回軟；截至昨日，現貨金年內累計跌逾半成。

最近，美國財長耶倫表示，Omicron變種病毒可能令供應鏈瓶頸問題惡化，並導致需求轉趨疲弱，拖慢全球經濟增長。

聯儲局主席鮑威爾也一改口風轉「鷹」，表明放棄通脹非暫時，並指難以預測供應緊張局面持續多久，推動通脹上升的因素將持續到明年很長一段時間，同時在12月的議息會議宣布加快縮減買債的步伐，並預期明年或加息3次。

儘管聯儲局加快「收細水喉」，金價短期可能會有波動，但高通脹及疫情危機持續，或成為金價攀升的動力。外媒引述Investment Directions網站創始人John S. Tobey表示，過去12個月消費者對通脹預期已經由約2%升至近5%。

雖然如此，但作為傳統抗通脹工具的黃金，卻在2021年以來下跌逾5%，主要原因是投資者被股票等其他資產所吸引，美國股市因而屢創新高。

隨着通脹加速上升，Tobey預期，黃金將於明年重獲投資者青睞，金礦股亦會是好選擇。

對此，DailyFX分析師Warren Venketas稱，金價在今年大部分時間都不甚顯眼，如今正重現光芒，並朝着去年的紀錄高位約2,072美元邁進。技術上看，黃金正處牛市反彈的完美狀態，隨着通脹比預期持久，相信黃金等貴金屬的表現會趕上其他資產。

至於黃金目標價方面，法國興業銀行上調金價預測，明年第1季料見1,950美元，預計第4季將回落至1,700美元。另外，據該行早前發表的報告，在通脹持續飆升的情況下，對沖基金大幅增加黃金期貨，以保護投資組合，此舉支持了黃金走勢。

道明證券策略師認為，明年上半年可能是對黃金最有利的環境，預期屆時金價可能上漲至1,900美元。該行對明年4個季度的平均金價預測分別為1,875美元、1,824美元、1,800美元及1,750美元。明年底的美國中期選舉帶來的政治風險、美國財政狀況、央行積極買金及美國和全球復甦顯著放緩等，都可能促使投資者重新增持黃金。

此外，研究機構Goehring & Rozencwajg Associates作出更樂觀的預測，其合夥人Leigh Goehring表示，在高通脹和低利率環境下，金價有望迎來大爆發。他堅信通脹不會消失，且將繼續成為全球一大問題，更不排除會出現通脹的「黑天鵝」事件，誘因可能是石油、天然氣或農產品價格上升。

Goehring估計，通脹飆升最終迫使聯儲局加息應對，但卻可能對市場帶來嚴重破壞，加息將被迫「叫停」。就此，金價將先跌後揚，首先因加息而下跌，及後面對通脹「黑天鵝」事件而再度爆發漲勢，與上世紀1970年代初期石油禁運使得油價大漲，但因聯儲局加息，金價先下跌後急彈的故事一樣。

至於這個黃金牛市會有多大？Goehring預期，未來10年會是短缺的年代，所有東西都缺，通脹也將因此更高。到2028年，金價更有可能上漲至10,000美元。

隨着通脹攀升，各國央行的黃金需求正在增加。當中，愛爾蘭及新加坡的央行分別在中斷12年和20年以來，再度向其儲備中增加黃金。

外媒報道，愛爾蘭央行在過去幾個月購買了2噸黃金，這是自2009年以來首次增加，對通脹的擔憂可能是買金的原因之一。

新加坡金融管理局(MAS)於今年早些時候亦將其黃金儲備增加了約20%，並指是為了確保其投資組合的彈性。此舉為該行20年來首次增加黃金儲備。據MAS國際儲備和外幣流動性報告的數據，購買黃金時間為5至6月，總計26.35公噸。當局雖未有透露買金的收購價，但估計約15億美元。

根據世界黃金協會《全球黃金需求趨勢》報告，儘管央行第3季買金速度有所放緩，但全球黃金儲備本季仍增長了69噸，首3季增長近400噸，為金價帶來支持。該報告顯示，今年第3季全球黃金總需求量達到831噸，按年下跌7%，主要是全球黃金交易所買賣基金(ETF)持倉量減少，抵銷了其他黃金需求領域的強勁復甦。

受惠於印度、中國及中東地區帶動，第3季全球金飾消費量按年增長33%至443噸；全球金條和金幣的需求量按年增長約18%至262噸，主要是金價在8月一度急跌，投資者趁低吸納；全球科技行業對黃金需求量亦按年增長9%至84噸，重返疫情大流行前的季度平均水平。

影響黃金價格的因素，除了經濟形勢、通脹、國家央行買入黃金的力度之外，美元匯價和地緣政治亦是不可忽視的一環。

由於黃金等貴金屬交易以美元計價，兩者走勢多數呈逆向關係，美元強，對於其他貨幣國家來說，黃金就會變貴了，因為需要以更多貨幣去換取美元，金價就會轉弱，反之亦然。此外，聯儲局的貨幣政策亦會左右美元走向，美國加息預期也會對美元造成影響。

投資者亦要留意，每逢美國重要數據公布前後，如美國新增非農業職位，金價就會出現震盪；當非農就業數據慘淡，金價多數上漲；若數據佳，金價多數下跌。

地緣政治更是黃金上揚的最重要推手。中美兩國之間的緊張局勢持續，短期內預料不會緩和；如果關係進一步惡化，黃金將再成為避險資產。