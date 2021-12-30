龔成：打工仔做月光族　工作10年儲唔到錢　怎麼辦？

如果你已踏入社會工作10年，但沒有任何的儲蓄，沒有股票物業等資產，即是完全沒有財富，這篇文章就是給你的最後提醒！

若你仍保持月光族，繼續沒有任何財富，那你往後的生活只會愈來愈差。

● 第一個10年是最重要

一個人初踏出社會的10年是累積財富中最重要，因為負擔最少，能儲錢的能力最強，加上金錢時間值的效應，以複利息將財富增值的效力最大，因此最重要。

所以，當你工作10年都沒有累積到任何財富，在理財的角度已到達很不利的狀態，除非現在急起直追，否則你往後的生活，將進入一個永遠的手停口停狀態。

可能你會說，現在有穩定的工作，都算是每月有收入，而且往後有升職的機會，令薪金增加，因此不用擔心。首先，僱員與僱主的關係只是合約，即是當公司在職位上已不需要你，又或公司的財政有問題，都有可能令你以為必然有的穩定工作沒有，因此預留一些現金做準備是必需的。

另外，所謂的將來升職加薪，這絕非必然，而且大家都知道香港的物價指數是相當高，而人工卻永遠追不到通脹，所以以月光族的心態過活，期望將來人工不斷上升，到時才去累積財富，這是十分天真的想法。

● 首10年最少負擔

而最重要的一點就是負擔問題，你踏入社會的首10年，因為你年輕，因為你有本錢，所以就算每月不儲錢都沒有問題。但當你想結婚，開始建立家庭時，你就會感受到，生活漸漸會變得愈來愈差。因為你的開支大增，而且是持續性，但你人工卻沒有變動，每月都會在不夠洗的狀態，到時已不是為儲蓄而慳，而是你再慳都不夠洗。

除了自己的家庭外，你會發覺你與另一半的父母年紀已不少，不止沒有收入，花在健康醫療等開支更愈來愈大，連自己都不夠洗的情況，又怎樣照顧兩對父母。你將進入一個永遠的不夠洗狀態，並寄望六合彩、升職、加人工這些事情，但幾十年間的結果只有一個，就是失望而回。

這種手停口停的情況一直持續，直至你65歲以為可以退休的年齡，你發覺自己的子女賺錢不多，你已不寄望他們會養得起你，他們不會給你一點家用已很安慰，所以你根本就無法停止工作。

同時由於年紀大，工作能力減低，只能做一些較低下的工作，人工當然更少，雖然你的身體已開始發出警號，但只要停止工作就不足以支付家庭開支，何時才能退休是個連自己都不知的答案。

● 現實就是如此

上面所說的不是誇張，只是將往後幾十年的情況，提早呈現在你面前，讓你知道你面對的情況有多壞，希望現在能對你作出最後的提醒。希望你不要抱靠加人工、靠公司、靠政府等天真的想法，要將來過得輕鬆一點，能生活而不是生存，能在退休時過得好一點，不想成為將來仔女的負擔，就只有一個方法，就是靠自己，及早準備。

若然你真的已工作10年，亦真的沒有累積任何財富，相信今天是最後的機會了，再過多幾年，負擔不斷增加時，你想儲都已經沒法儲了。