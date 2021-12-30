【高盛推介】京東回購計劃擴大　股價低位反彈

高盛(亞洲)有限責任公司：京東集團近日表現受壓，股價自上月起回調超過兩成半，周四(30日)則受回購消息利好，低位反彈。早上高開約0.9%後重上260港元水平，現報260.6元，升約2.1%。京東公布，董事會已批准修改於去年3月採納的現有股份回購計劃，回購授權由20億美元增至30億美元，並延長至2024年3月17日。京東亦宣布已與5名牽頭包銷行，訂立為期5年的20億美元無抵押定期及循環貸款融資。

觀察個股輪證資金流向，認購證於周三(29日)獲資金轉向流入，有約20萬元。牛熊證方面，亦見牛證及熊證於周三皆獲資金轉向流入，當中牛證有約40萬元，並較集中在225元收回區域的產品。周三流入熊證的資金有約60萬元，並集中在315元以上收回價的遠熊。

京東購19720，行使價316.38元，2022年4月14日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿、低街貨。

京東購19141，行使價330.2元，2022年3月23日到期，實際槓桿8.2倍，價外、低面值、低街貨。

京東牛64156，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率17倍，市場上槓桿最高之一貼牛，適合即市部署。

京東牛62317，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率10.3倍，相近收回價遠牛中槓桿最高，適合過夜持倉。

京東沽14532，行使價227.8元，2022年4月14日到期，實際槓桿3.3倍，貼價、低街貨。

京東熊59633，收回價330元，行使價333元，換股比率500，槓桿比率3.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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