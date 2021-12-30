【瑞通推介】恒指再於兩萬三見支持　即市較多資金開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續評估新冠變種Omicron爆發對經濟的影響，美股周三(29日)個別發展，道指收報36,488點，升90點或0.3%，連升6個交易日並創收市新高；不過美國10年期債息升至逾1個月高位，科技股受壓，納指跌0.1%。

恒指周三結束5連升走勢，一度下跌272點，低見23,008點，全日收跌194點或0.8%，報23,086點。港股通暫停加上臨近年尾，大市成交縮減至不足630億港元。

恒指周三以陰燭下跌，跌破10天線(23,169點)，險守23,000點心理關口，14日RSI跌至37.39，保歷加通道亦見向下。恒指重上10天線1日後隨即再度失守，有機會反映近日反彈已完成，後市重要支持留意前低位22,665點。

周四(30日)期指結算，恒指好淡爭持，續守23,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三錄淨流入逾6,400萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾9,200萬元，反映投資者預期港股整固過後將出現反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,100至22,199點；而熊證街貨重貨區為收回價23,600至23,699點，最多資金流入之收回價為23,400至23,499點。

建設銀行在11月底低見5.03元後走勢好轉，12月以來累漲約6.5%，跑贏恒指同期的負回報。建行周三逆市收升0.2%於5.41元，盤中高見5.44元的逾兩個月高位，連升5個交易日並重返100天線(5.43元)水平。周四早段續於5.4元水平爭持。周三有近30萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

近日披露回歸A股發行結果的中國移動，周三窄幅整固，低位守47元，全日微跌0.2%，報47.2元，處250天線(47.3元)水平。中移將於明年1月5日起停止加拿大業務，中移周四早段於47元邊窄幅爭持。周三有約60萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。

美團與快手日前宣布達成互聯互通戰略合作，有券商看好兩間公司可加強競爭力。不過，美團依然連跌4個交易日，周三最多挫3.8%至214.8元，見逾4個月低位，收市維持3.3%的跌幅，報216元，延續11月中旬以來的反覆下跌走勢。周四早段低見213.4元後回穩，一度逼近222元見阻力。周三分別有逾850萬元和逾180萬元淨流入其好倉和淡倉。

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