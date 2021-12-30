【瑞通推介】恒指再於兩萬三見支持 即市較多資金開牛
2021年12月30日 10:40
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瑞通認股證牛熊證銷售部：投資者繼續評估新冠變種Omicron爆發對經濟的影響，美股周三(29日)個別發展，道指收報36,488點，升90點或0.3%，連升6個交易日並創收市新高；不過美國10年期債息升至逾1個月高位，科技股受壓，納指跌0.1%。
恒指周三結束5連升走勢，一度下跌272點，低見23,008點，全日收跌194點或0.8%，報23,086點。港股通暫停加上臨近年尾，大市成交縮減至不足630億港元。
恒指周三以陰燭下跌，跌破10天線(23,169點)，險守23,000點心理關口，14日RSI跌至37.39，保歷加通道亦見向下。恒指重上10天線1日後隨即再度失守，有機會反映近日反彈已完成，後市重要支持留意前低位22,665點。
周四(30日)期指結算，恒指好淡爭持，續守23,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三錄淨流入逾6,400萬元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)淨流出逾9,200萬元，反映投資者預期港股整固過後將出現反彈。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，最多資金流入之收回價為22,100至22,199點；而熊證街貨重貨區為收回價23,600至23,699點，最多資金流入之收回價為23,400至23,499點。
建設銀行在11月底低見5.03元後走勢好轉，12月以來累漲約6.5%，跑贏恒指同期的負回報。建行周三逆市收升0.2%於5.41元，盤中高見5.44元的逾兩個月高位，連升5個交易日並重返100天線(5.43元)水平。周四早段續於5.4元水平爭持。周三有近30萬元資金淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
近日披露回歸A股發行結果的中國移動，周三窄幅整固，低位守47元，全日微跌0.2%，報47.2元，處250天線(47.3元)水平。中移將於明年1月5日起停止加拿大業務，中移周四早段於47元邊窄幅爭持。周三有約60萬元資金淨流出其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
美團與快手日前宣布達成互聯互通戰略合作，有券商看好兩間公司可加強競爭力。不過，美團依然連跌4個交易日，周三最多挫3.8%至214.8元，見逾4個月低位，收市維持3.3%的跌幅，報216元，延續11月中旬以來的反覆下跌走勢。周四早段低見213.4元後回穩，一度逼近222元見阻力。周三分別有逾850萬元和逾180萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指貼價、短期購(16276)，行使價23,900點，2022年3月到期，實際槓桿16.5倍。
恒指輕微價外、短期沽(28401)，行使價21,900點，2022年3月到期，實際槓桿12.6倍。
建行輕微價外、中年期購(11717)，行使價5.75元，2022年7月到期，實際槓桿9.5倍。
中移輕微價外、中短期購(28400)，行使價50.38元，2022年4月到期，實際槓桿12.3倍。
中移貼價、短期沽(25901)，行使價44.95元，2022年2月到期，實際槓桿19.4倍。
美團輕微價外、中短期購(19453)，行使價239.08元，2022年4月到期，實際槓桿4.9倍。
美團輕微價外、中年期沽(19456)，行使價188元，2022年6月到期，實際槓桿3倍。
快手輕微價外、短期購(25067)，行使價75元，2022年2月到期，實際槓桿5.1倍。
快手價外、中年期沽(25070)，行使價50元，2022年6月到期，實際槓桿2.5倍。
滙豐輕微價外、中短期購(28737)，行使價49.88元，2022年5月到期，實際槓桿11.7倍。
滙豐輕微價外、中短期購(19858)，行使價49.88元，2022年6月到期，實際槓桿8.7倍。
滙豐輕微價外、中短期沽(28926)，行使價41.88元，2022年4月到期，實際槓桿9.1倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(56921)，收回價22,560點，槓桿比率37倍。
恒指熊證(60557)，收回價23,540點，槓桿比率44.1倍。
恒科牛證(69412)，收回價5,150點，槓桿比率10.6倍。
恒科熊證(60550)，收回價6,100點，槓桿比率7.3倍。
建行牛證(68076)，收回價5.01元，槓桿比率9.7倍。
建行熊證(68080)，收回價6.18元，槓桿比率5.6倍。
中移牛證(60747)，收回價44元，槓桿比率11.2倍。
中移熊證(57458)，收回價50元，槓桿比率10.2倍。
美團牛證(60784)，收回價200.08元，槓桿比率9.5倍。
美團熊證(63470)，收回價238.88元，槓桿比率8.1倍。
快手牛證(58052)，收回價60元，槓桿比率5.2倍。
快手熊證(62004)，收回價86元，槓桿比率3.2倍。
滙豐牛證(59043)，收回價41.08元，槓桿比率7.4倍。
滙豐熊證(66029)，收回價53.5元，槓桿比率5倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。