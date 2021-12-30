積金局劉麥嘉軒：續循三方面鞏固強積金制度

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌指，過去一年強積金制度在各個領域持續穩健發展，截至2021年11月底強積金總資產值按年增長6%至約1.17萬億元，扣除收費及費用後的淨回報超過3,900億元，自制度2000年實施以來的年率化淨回報率為4.3%，高於同期1.8%通脹率。她指，會帶領團隊循三個方向進一步鞏固制度的持續發展。

首先是加強與持份者交流，教育公眾更瞭解強積金制度，以協助他們善用強積金為自己的退休做好準備。其次，積金易平台項目是強積金制度成立以來最重大的改革，相關的構建工作極為繁重。2022年是項目構建的關鍵時刻，積金局剛在12月底展開了為期半年的諮詢活動，收集未來用家對正在設計中的平台用戶介面的意見，務求打造一個簡單易用、切合大眾所需、一站式，以及全新而高效的公共電子平台。

第三是會繼續檢視強積金制度，包括優化強積金投資。鑑於愈來愈多計劃成員希望能有更多以取得與通脹同步、高於通脹的回報或穩定回報為目標的基金選擇，積金局會繼續鼓勵強積金業界開發相關的基金，以滿足計劃成員在不同人生階段的投資需要。就財經事務及庫務局局長較早前公布有關便利強積金基金投資於中央政府及內地政策性銀行債券的措施，積金局會全力配合政府進行法例修改，以落實有關便利措施。

劉麥嘉軒提醒計劃成員，強積金屬長線投資，投資期可長達30、40年，透過每月供款加上複息效應以累積退休儲備，成員毋須過分擔心短期的市場波動，更切忌試圖捕捉市況。