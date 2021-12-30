李偉傑：期結日恒指料守兩萬三 商湯炒上有風險
2021年12月30日 11:00
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，距離2022年只有一日半交易日，大市成交持續縮減，相信短線將維持窄幅爭持。他指出，雖然大型科技股今日(30日)有反彈，市場投資氣氛略為好轉，指數料可守穩在兩萬三樓上結算，不過，即使出現超賣後反彈，恒指挾高至20天線約23,500點料已有一定阻力。
3隻新股首日掛牌，當中遭美國財政部制裁、捲土重來招股的商湯(00020)最受關注，股價略為高開後炒上，李認為主要由於貨源較歸邊，但公司仍處虧損階段，且在中美角力下，難免有政策風險。而泉峰控股(02285)表現相對硬淨，即市曾炒高逾兩成，股價若回調至48至50港元水平，不妨再作考慮。至於聖諾醫藥(02257)雖然亦有升幅，但市場現時對未有盈利的B類股份存有戒心，冇貨在手毋須過分急進。
舜宇光學(02382)今年股價跑贏大市，年內累計升幅更逾40%，李認為因其暫時未受到內地政策因素影響，加上受惠於近期元宇宙概念，市場對鏡頭需求增加，並憧憬與蘋果公司有更緊密合作。其股價沿20天線拾級而上，相信將維持強勢，冇貨的投資者可考慮於240元水平吸納，但亦應留意舜宇光學的營運數據和內地政策變動，對股價的影響。