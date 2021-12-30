李偉傑：期結日恒指料守兩萬三　商湯炒上有風險

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，距離2022年只有一日半交易日，大市成交持續縮減，相信短線將維持窄幅爭持。他指出，雖然大型科技股今日(30日)有反彈，市場投資氣氛略為好轉，指數料可守穩在兩萬三樓上結算，不過，即使出現超賣後反彈，恒指挾高至20天線約23,500點料已有一定阻力。