商湯徐立：AI軟件是未來十年增長最快的商業領域之一

他指出，人工智能軟件將是未來十年增長最快的商業領域之一，當技術出現巨大突破，公司期望推動技術應用，利用技術「重新定義」場景和模式，打破大眾對於AI的認知。過去公司已建設行內許多AI基礎設施，以實現高性能AI模型的量產，並通過旗下軟件平台，將AI模型與應用在多種場景。

他續稱，在香港上市有助推動未來增長，日後將與投資者、合作夥伴等一起推動AI基礎設施的建設，並會繼續堅持原創的前沿研究，利用AI連接實現物理世界和數碼世界，促進社會生產力可持續發展，並帶來更好的「虛擬及現實結合」的生活體驗。

據了解，為讓親身未能到場的嘉賓，商湯在上市儀式中特意利用AI及AR技術，製造出創新的「AR敲鑼」環節，營造虛擬與現實結合的參與感。財政司司長陳茂波以嘉賓身份致辭，指商湯是首個由科學園孕育的科技初創「獨角獸」，於香港上市別具意義，期望該公司能為中港的創科發展作貢獻，又對香港能夠孕育出更多優秀的科創獨角獸有信心。

陳指出，香港國際金融中心及國際創新科技中心的優勢，能為創科企業創造有利它們茁壯成長的生態圈。創科是關鍵的發展動能，政府在過去4年已投入超過1,300億港元，循多個方面推動創科發展。

他又提到，該公司在上市前夕被外國政府無理干擾，企圖阻撓上市，但對強者而言，困難與挑戰都只是成功故事的點綴。