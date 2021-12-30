【高盛推介】藥明半年回調逾4成 股價近日橫行整固
2021年12月30日 11:22
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高盛(亞洲)有限責任公司：藥明生物自月中低位反彈後近日橫行整固，周四(30日)股價回調。早段低見84.05港元的一周低位後跌幅收窄。現報87.25元，微跌約0.2%。
據藥明報表披露，藥明於周三(29日)在聯交所回購344.8萬股，涉資約3億元。而本年至今，藥明已共回購2,766.65萬股，佔藥明股本0.65%。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周三獲資金轉向流入，有約20萬元。認沽證於上周五(24日)及本周二(28日)共錄得約20萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
牛熊證方面，周三流入牛證的資金集中在80元收回區域的產品。熊證則較集中在100元收回區域的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約9個月的低街貨藥明購(18980)。中期選擇可留意低街貨藥明購(19984)。牛證方面的近牛選擇可留意藥明牛(60587)，遠牛選擇可留意藥明牛(59944)，與現價有約7及12元收回距離。
藥明購18980，行使價90元，2022年9月28日到期，實際槓桿2.9倍，貼價、低街貨。
藥明購19984，行使價96.93元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.5倍，中期、低街貨。
藥明牛60587，收回價80元，行使價78.5元，換股比率100，槓桿比率8.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
藥明牛59944，收回價75元，行使價73.5元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意屬遠熊的藥明熊(61312)，與現價有約12元收回距離。
藥明熊61312，收回價100元，行使價101.5元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，近12元收回距離遠熊。
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