許繹彬：港股明年上半年續捱打

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，2021年快將過去，用「虎頭蛇尾」來形容今年的港股，相信一眾投資者不會有異議，港股全年飽受種種不明朗因素的百般蹂躪，迄今下跌足足4,000多點，港股在嚴重缺乏資金的情況下，即使年尾例牌的粉飾櫥窗舉措今年亦不復見。

港股今年尚餘1.5個交易日就圓滿結束，他預期恒指料會在低位收結，而臨近完結前，港股料以低成交額「回饋」股民。就以周三(29日)而言，錄得全年最低交易金額，僅只約630億港元，相信在餘下的交易日，不會有太大的起色。相反，另一邊廂的美國兩大股票市場，隨着每年年尾均出現的聖誕老人效應，今年亦無因任何不利消息拖累而消失，道指及納指均不負投資者所望，極有可能創下新高為本年作出完美的總結。

他回顧港股在2021年的表現，今年首個交易日以27,087點作起步，更在2月份創出本年新高31,183點；可惜好景不常，踏入本年次季開始，壞消息接踵而至，先有財爺在一眾反對聲音下，強行提高股票印花稅，進一步拖跨港股的競爭力，港股走勢亦因此銳氣全消，並展開一連串的調整浪。跟着螞蟻集團上市計劃夭折而掀起國內層出不窮的整頓措施，牽連教育、網絡遊戲、科技、娛樂、互聯網金融及房地產等多個行業，先後作出不同度的監控，令港股走勢舉步為艱。

更甚的是，因國內房產的整頓而令國內的發展商銀根緊張，因而產出連鎖效應，觸發內房債務危機，當恒大、融創、花樣年、世茂及奧園亦被牽涉其中，情況直至近日仍未有具體的解決方案，令港股一路陷於苦戰，2022年上半年料仍處於捱打的困局，料難有大發圍。