【產經直播】一齊尋找2022年最有潛力ETF
2021年12月30日 11:58
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臨近年尾，雖然今日(30日)為期結日，大市依然淡靜，港股「靜英英」，倒不如度定2022年有咩板塊值得睇高一線？
市場擔心通脹會對經濟造成衝擊，投資者想有效抗通脹，財息兼收，選擇三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)有咩優勢？
英偉達(NVIDIA)今年股價一路飆升138%，甚至超美國五大科技股FAANG的漲幅，更在在標普500指數成分股中排行第五，有分析指，英偉達應取代Netflix，躋身FAANG之列。半導體依然係下年主要賽道？唔想再次錯失升浪，部署定三星彭博環球半導體ETF(03132)好處喺邊？
今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，為你拆解市況。
三星彭博環球半導體ETF
三星NYSE FANG+ ETF
三星中證中國龍網 ETF
三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF
三星標普高盛原油ER期貨ETF
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