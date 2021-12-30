The YOHO Hub坐擁北部都會區優勢

新一份施政報告中提到，港府將大力發展「北部都會區」，預計將會是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區，區內首個鐵路上蓋盤，由新鴻基地產發展的元朗The YOHO Hub就率先登場，項目設有4幢住宅大樓，總共提供1,030伙，戶型多元化，間隔由1房至4房，並擁有開揚視野，向北單位擁有深圳大都會景觀。

The YOHO Hub所在的「北部都會區」佔地多達約300平方公里，面積相當於4個香港島，範圍包括元朗區及北區兩大行政區。根據計劃，未來將有相關政府機構遷移至區內，當整個「北都」發展完成後，區內職位數目將大增近5倍至65萬個，當中更包括15萬個創科產業職位。

當中元朗爲北部都會區發展最成熟區域，擁有最完善生活，商業及交通配套，而The YOHO Hub則位處元朗最核心區域，坐擁交通總匯及輕鐵總站，The YOHO Hub正恰如元朗的「Hub」，未來將會更加受惠於北部都會區的整個發展趨勢。

事實上「北部都會區」亦會聯同深圳多個重要區域，共同發展港深「雙城三圈」概念，當中The YOHO Hub所處的「深圳灣優質發展圈」，就囊括了前海、寶安及南山等深圳發展最為成熟的商業中心，更連通未來新界北現代服業中心洪水橋，盡享多個經濟據點匯聚的協同優勢。相連的「港深緊密互動圈」，更坐擁有未來香港矽谷之稱的「新田科技城」，可想而知創科發展潛力無限。

再者The YOHO Hub位處新界北鐵路樞紐，與未來「北部都會區」5 大鐵路接軌，經「港深西部鐵路」便直抵前海，以及來往流浮山創科重鎮。同時又可經屯馬線接駁，即將興建的北環線，抵達新田科技城，又或者轉乘北環線支線，前往港深創科園及深圳新皇崗口岸。兩地創科人才自然可以更緊密及頻繁穿梭「北都」及深圳，對已經發展成熟的元朗之住屋需求，將會有增無減。事實上，相比深圳福田及南山區現時的住宅樓價，相隔一河的「北都」住宅樓價較為低水，自然有很大的升值潛力。

The YOHO Hub作為港鐵元朗站上蓋唯一住宅項目，交通優勢不言而喻，擁有雙鐵及大型交通樞紐網絡，除了無縫連接港鐵元朗站，更毗鄰輕鐵總站；住客由元朗站上車搭屯馬線一程車，便可直達尖沙咀及啟德等核心商業區，而於南昌站轉乘東涌線，27分鐘到達九龍站ICC，30分鐘到達香港站ifc。另外，又可以於柯士甸站步行至香港西九龍站，乘坐高鐵往返內地。

The YOHO Hub 住客穿梭粵港澳經濟核心區輕鬆自在之外，生活購物亦都方便快捷，樓盤基座商場「YOHO MIX 元點」，最快 2023 年落成，屆時連同 YOHO MALL「形點 I 」及「形點II」，將會構成逾 100 萬方呎購物網絡，日常購物、時尚店舖，消閒娛樂通通有齊。假日想優哉游哉，亦可以前往樓盤鄰近的著名打卡熱點，南生圍及米埔自然保護區親親大自然，又或者於全長60公里的元朗至上水單車徑踏單車，舒展身心。想知更多樓盤資料，快Click片了解。

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