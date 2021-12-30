內地五大商銀首11個月普惠小微貸款增37%　提前達標

中國銀保監普惠金融部負責人毛紅軍稱，內地5家大型商業銀行今年首11個月普惠小微貸款增速已達37.24%，提前完成今年政府工作報告提出的30%增速目標。

他表示，截至11月底，內地小微企業貸款餘額49.45萬億元人民幣(下同)，其中單戶授信1,000萬元及以下普惠型小微企業貸款餘額18.73萬億元，按年增速24.13%，較各項貸款增速高12.79個百分點。至於今年首11個月新發放普惠型小微企業貸款利率5.71%，自2018年第一季度以來已累計下降2.11個百分點。

他指，下一步將繼續保持小微企業信貸投放總量增長，繼續實現「兩增」同時，貸款利率亦要保持在較低水平，確保小微企業融資綜合成本穩中有降。

不過，內媒調查發現，今年底內地部分銀行分支機構遭遇罕見的「資產荒」，部分地區中小微企業信貸需求不足，導致銀行普惠貸款一度面臨投放難題，內地國有大行部分基層網點普惠貸款投放面臨壓力。

調查發現，有銀行為完成普惠貸款任務，以各種名目推出極有針對性的信貸產品，同時降低標準和門檻，使本來被銀行風控體系排除在外的客戶滿足放貸要求。